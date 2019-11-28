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Gaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 22:06 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptığı aramalarda, kapağında "çarmıha gerili İsa" figürünün yer aldığı tarihi kitap ele geçirildi.

Gaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

Gaziantep’te Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Ünaldı Mahallesi’nde bir araç durduruldu. Şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda "çarmıha gerili İsa" figürü kabartmalı ve Latince yazıldığı tahmin edilen tarihi bir kitap ele geçirildi.

Üzerinde altın işlemelerin ve çeşitli yazıların olduğu kitap muhafaza altına alınırken, kitabın içeriği ve döneminin ise yapılacak çalışmalarla belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkındaki yasal işlemlerin devam ettiği vurgulandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep çarmıha gerili İsa kitap

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