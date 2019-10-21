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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

Arızalanan aracına bakmak için inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Çarpan aracın sürücüsü de kazada yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde arızalanan arabasını kontrol için aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hasan Avcı idaresindeki 27 P 8717 plakalı otomobil, Gaziantep-Adıyaman kara yolunda seyir halindeyken Dağdancık mevkisinde arızalandı.

Yol kenarına park ettiği arabasından kontrol için inen Avcı ve aracına, Emrullah B. idaresindeki 02 AAJ 616 plakalı otomobil çarptı. Kazada Avcı olay yerinde hayatını kaybetti, Emrullah B. de yaralandı.

Yaralanan Emrullah B. ambulansla Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Araban Kaza

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