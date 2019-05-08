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Gaziantep'te trafik kazası: 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 18:52 | Son Güncelleme

Gaziantep'te trafik kazası: 14 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, işçileri taşıyan Şehmus Şahin idaresindeki 06 FH 91 plakalı minibüs ile Mustafa Öztürk yönetimindeki 27 VN 252 plakalı otomobil Ortadoğu Fuar Merkezi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki biri çocuk 12 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Minibüsteki işçilerin geri dönüşüm fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep işçi minibüs trafik kazası

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