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Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı

Mustafa KANLI, GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Gaziantep-Nizip yolunda meydana geldi. Nizip yönünde ilerleyen Hasan Aydın'ın kullandığı 78 ED 914 plakalı minibüs kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp, takla attı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.G., Z.A., V.A., ve Z.D., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı

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