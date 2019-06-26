HABER

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği uyuşturucuyla mücadele ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu A.Ş, A.Y ve E.Ç'nin evlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını, H.K, G.K, M.B, H.B, M.T, T.G. ve R.A.K'nin ise uyuşturucu ticaretine aracılık yaptıklarını belirledi.

Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, H.K, G.K. ve M.B'den 14 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 300 lira, A.Ş, A.Y, H.B, M.T, T.G. ve R.A.K'dan ise 20,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ş, A.Y. ve E.Ç. nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERKırmızı ruj en çok onlara yakışıyorKırmızı ruj en çok onlara yakışıyor
Seferihisar’da mis gibi festival başlıyorSeferihisar’da mis gibi festival başlıyor
Yavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındıYavru baykuş 2 ay sonra doğaya salındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 şüpheli Gaziantep operasyon sentetik uyuşturucu tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'da OHAL sonrası 2 bin 49 kişi FETÖ'den ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Son dakika Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı!

Karar açıklandı! 47 sanığa ceza yağdı

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Şule Çet davasında yeni gelişme! Flaş 'saat' detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Flaş 'saat' detayı

Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı

Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı

Günlük burç yorumları 26 Haziran Çarşamba - Ay ve Jüpiter arasında pozitif temas!

Ay ve Jüpiter arasında pozitif temas!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.