Gaziantep'teki bıçaklı kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki grup arasında çıkan, bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Ağustos'ta Özdemir Caddesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
25 Ağustos'ta Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum