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Gaziantep'teki bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki bıçaklı kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iki grup arasında çıkan, bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Ağustos'ta Özdemir Caddesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

25 Ağustos'ta Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

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