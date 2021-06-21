HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Gazino, disko, bar ve eğlence mekanları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları açılacak mı?

Gazino, disko, bar ve eğlence mekanları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları açılacak mı?

21.06.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs sürecinde uzun bir süredir kapalı tutulan disko, gazino ve barların ne zaman faaliyete geçeceği merak ediliyor. Vatandaşlar gazino, disko, bar ve eğlence mekanları ne zaman açılacak sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki Kabine Toplantısı sonrası Gazino, disko, bar ve eğlence mekanları hakkında karar alındı mı? Gazino, disko, bar ve eğlence mekanları ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

Gazino, disko, bar ve eğlence mekanları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları açılacak mı?

Bir süredir hizmet veremeyen disko, gazino ve barların ne zaman faaliyete geçeceği merak ediliyor. Vatandaşlar gazino, disko, bar ve eğlence mekanları ne zaman açılacak sorusunu araştırmaya başladı. Peki gazino, disko, bar ve eğlence mekanları ne zaman açılacak?

GAZİNO, DİSKO, BAR VE EĞLENCE MEKANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Haziran 2021 tarihi ile birlikte normalleşme adımları kapsamında pek çok işletme hakkında yeni kararlar alınmıştı. Uzun süredir hizmete ara veren eğlence mekanlarının hizmete ara vermesine devam edilmesine karar verilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan 1 Haziran 2021 genelgesine göre; disko, gazino gibi eğlence mekânlarındaki yasakların devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Mekan sahipleri ve vatandaşlar eğlence mekanları hakkındaki yeni gelişmeleri merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında eğlence mekanları hakkında bir açıklamada bulunmadı. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelgede konuyla ilgili detayların yer alması bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 1 Temmuz 2021 itibariyle Pazar günü de dahil olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tamamen kaldırıldığını açıkladı. Müzikle ilgili sınırlamaların saat 24.00'e çekildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulmasının takip edileceğini de söyledi. Erdoğan, aynı zamanda HES kodu uygulamasına devam edileceğini belirtti. Bu konularla ilgili daha detaylı ayrıntıların İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan yeni genelgede yer alacağını da söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
65 yaş üstü ve 18 yaş altına otobüs yasağı var mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altına otobüs yasağı var mı?
Anahtar Kelimeler:
pandemi

En Çok Okunan Haberler

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Oğlunun sözlerine yorum yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Aleyna'nın annesinden bikinili paylaşım

Para karşılığı ilişki yaşadığını öne sürmüştü! Ağlayarak savunma yaptı

Para karşılığı ilişki yaşadığını öne sürmüştü! Ağlayarak savunma yaptı

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Normalleşmede kritik gün! Pazar günü yasağı kalkacak mı?

Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi! Birden aşağıya atladı

Tarihi Galata Kulesi'nde intihar girişimi! Birden aşağıya atladı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.