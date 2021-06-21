Gazino, disko, bar ve eğlence mekanları ne zaman açılacak? Eğlence mekanları açılacak mı?

Bir süredir hizmet veremeyen disko, gazino ve barların ne zaman faaliyete geçeceği merak ediliyor. Vatandaşlar gazino, disko, bar ve eğlence mekanları ne zaman açılacak sorusunu araştırmaya başladı. Peki gazino, disko, bar ve eğlence mekanları ne zaman açılacak?

GAZİNO, DİSKO, BAR VE EĞLENCE MEKANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Haziran 2021 tarihi ile birlikte normalleşme adımları kapsamında pek çok işletme hakkında yeni kararlar alınmıştı. Uzun süredir hizmete ara veren eğlence mekanlarının hizmete ara vermesine devam edilmesine karar verilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan 1 Haziran 2021 genelgesine göre; disko, gazino gibi eğlence mekânlarındaki yasakların devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Mekan sahipleri ve vatandaşlar eğlence mekanları hakkındaki yeni gelişmeleri merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında eğlence mekanları hakkında bir açıklamada bulunmadı. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelgede konuyla ilgili detayların yer alması bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 1 Temmuz 2021 itibariyle Pazar günü de dahil olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tamamen kaldırıldığını açıkladı. Müzikle ilgili sınırlamaların saat 24.00'e çekildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulmasının takip edileceğini de söyledi. Erdoğan, aynı zamanda HES kodu uygulamasına devam edileceğini belirtti. Bu konularla ilgili daha detaylı ayrıntıların İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan yeni genelgede yer alacağını da söyledi.



