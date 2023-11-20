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Gazinoda silahlar konuştu! 1 ölü, 3 yaralı

20.11.2023 10:55 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir gazinoda alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. İşte detaylar...

Gazinoda silahlar konuştu! 1 ölü, 3 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda saat 02.00 sıralarında çıkan kavgada silahlar konuştu. Çıkan kavgada Erkan Ildız (40) tüfekle vurularak olay yerinde hayatını kaybederken M.E.D. (45), S.T. (45) ve İ.Ö. (52) ise yaralandı.

Olay Alaşehir’deki bir içkili restoranda yaşandı. İddiaya göre iş yeri sahibi F.I. (29) ve gazinoyu çalıştıran Erkan Ildız ile daha önceden alacak verecek sorunu nedeniyle husumetli oldukları esnaf S.T. ve M.E.D. isimli şahıslar arasında tartışma çıktı.

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Tartışma sonunda birbirlerine silah çeken taraflardan Erkan Ildız olay yerinde hayatını kaybetti. S.T. isimli şahıs tüfekle ateş edilmesi sonucu sağ bacağından, gazinoda işçi olarak çalışan İ.Ö. karın kısmından yaralandı. Olayda M.E.D. isimli şahıs da yaralandı.

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Yaralılar 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk tedavileri yapılan yaralılardan İ.Ö., Salihli Devlet Hastanesine, S.T. Celal Bayer Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. M.E.D. ise Alaşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

İHA

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