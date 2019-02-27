Gazinodaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde gazinoya eğlenmeye giden grup ile çalışanlar arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Olay, Ereğli ilçesindeki Bahçeli Mahallesi’ndeki gazinolar bölgesinde bulunan bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre, B.T, kardeşleri H.T, S.T. ve arkadaşı T.Ü. ile gazino çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada kısa süre sonra silahlar ateşlendi. Olayda, S.T. ve H.T. ile gazino çalışanı Y.S. çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, iki grup arasındaki çatışma Doğu Elagözlü Mahallesi Kuran Kursu Caddesi’nde de devam etti. Olaya başka bir gazino çalışanları da katıldı. Burada ise B.T., kavganın çıktığı gazinoda çalışan Mümin Gülger’i tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, T.Ü. ile olaya karıştığı ileri sürülen 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda 1’i öldürülen Mümin Gülger’in üzerinde olmak üzere 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekipler, kaçan B.T.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

