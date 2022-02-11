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Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

11.02.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir grup sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine bulunan 5 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
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Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde bulunan yaralıları hastaneye kaldırdı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda yaralananlardan 1’i hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 1’i ağır 4 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürdüğü öğrenildi.

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Olay sırasında sokak içerisindeki bazı araçlarda mermi isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. (DHA-İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa silahlı saldırı
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