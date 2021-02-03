Gaziosmanpaşa'daki 'çakarlı maganda' hakim karşısına çıktı

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Muhammet Enes Uysal ve şikayetçi Dadaş Aras ile taraf avukatları katıldı. Şikayetçi Dadaş Aras mahkemedeki ifadesinde Hadımköy rampasında arkasından gelen çakarlı bir aracın ısrarla yol istediğini önündeki TIR'ı geçtikten sonra sağa geçtiğini sanığın arabasıyla yanına yaklaşıp 'Sen kimsin de bana yol vermiyorsun' dediğini belirtti. Aras, " Buna karşılık ben de 'Sen kimsin' dedim. Polis olduğunu söyledi, akabinde sağa çekmemi istedi. Kendisi beni geçtikten sonra aracını önüme kırdı. Yanıma geldiğinde bel kısmında kabarıklık olduğunu gördüm. Polis olduğunu söyleyerek ehliyetimi ve kimliğimi istedi. Ben de kim olduğunu tekrar sordum. Silahlı olması sebebiyle bir şey yapabilir düşüncesiyle cep telefonumla video çekmeye başladım. Görüntü almaya başlayınca bu kez polis olduğunu söylememeye başladı. Ben o anda polis olmadığını anladım ve polisi arayarak durumu anlattım" diye konuştu.

"BENİ BIÇAKLADIKTAN SONRA BİR BAŞKASINI DA BIÇAKLA KOVALIYORDU"

Sanığın kendisini çekiştirdiğini anlatan Dadaş Aras, "Aracının çakarlı kısmını çekmek için dışarıya çıktım. Maksadım polis geldiğinde polis olduğunu söylediğini ispat etmekti. Bu süreçte sanık bana sürekli sinkaflı küfürler ediyordu. Aracıma doğru binmek için yöneldiğimde sırtımdan bir ses işittim. O anda çevrede bulunan insanlar 'Adam öldürüyorlar' şeklinde bağırmaya başladı. Döndüğümde bıçağı elinde gördüm. Sırtıma sapladığını o an farkettim. Nefes almakta güçlük çekmeye başladığımdan kamyonetime yaslandım. Sanık arkamdan gelerek beni bıçaklamaya devam etti. Yere düştüm yerdeyken de karnımın sol tarafından bıçaklandım. O sırada kapısı açık olan bir aracı fark ettim. Sanığın o sırada başka birini bıçakla kovaladığını gördüm. Kendimi raylı kapısı açık olan araca attım. Şoföre üç çocuğumun olduğunu beni hastaneye yetiştirmesini söyledim. Sanık arabaya bindiğimi görünce elinde bulunan bıçakla camlara vurmaya başladı. Beni öldüreceğini söylüyor,cep telefonuna aldığım kayıtların kendisine verilmesini istiyordu. Şoför beni oradan uzaklaştırıp özel bir kliniğe götürdü. Yedi yerimden bıçaklandım, şikayetçiyim" dedi.