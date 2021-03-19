HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziosmanpaşa’da bıçaklanan Pakistanlı gencin katil zanlısı yakalandı

Gaziosmanpaşa’da bıçaklanan Pakistanlı gencin katil zanlısı yakalandı

19.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa’da Pakistanlı bir genci bıçaklayarak öldüren zanlı Bayrampaşa Hali’nde polis ekiplerince yakalandı.

Gaziosmanpaşa’da Pakistanlı bir genci bıçaklayarak öldüren zanlı Bayrampaşa Hali’nde polis ekiplerince yakalandı. Katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde meydana gelen olayda Pakistan uyruklu Seyfullah (25) isimli genç, Muhsin R. (18) tarafından defalarca göğsünden bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Olay yerinde incelemelerini yapan Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, katil zanlısının 18 yaşındaki Muhsin R. olduğunu belirledi. Bayrampaşa Hali’ndeki bir işyerinde çalıştığı tespit edilen katil zanlısı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanan Muhsin R.’nın cinayeti neden işlediği ortaya çıkmadı. Katil zanlısı emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunuWhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp'a ve Instagram'a erişim sorunu

WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu

Gezi Parkı'nın mülkiyeti Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçti

Gezi Parkı, Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredildi

Son dakika! Türkiye'den İsrail'e Filistin tepkisi

Türkiye'den İsrail'e Filistin tepkisi

Son Dakika: 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

19 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük korona tablosu!

19 Mart Koronavirüs tablosu

ABD savaş gemisi 'USS Monterey' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Boğazda savaş gemisi! 17.00 sularında...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.