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Gaziosmanpaşa’da yaşlı kadın evde ölü bulundu

08.02.2021 00:02 | Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa’da yaşlı kadın evde ölü bulundu

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yalnız yaşadığı öğrenilen 78 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.Olay, saat 22.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Mekan Sokak üzerinde meydana geldi.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yalnız yaşadığı öğrenilen 78 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Olay, saat 22.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Mekan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında yalnız yaşayan 78 yaşındaki Seyide Öztürk’ün yakınları kendisinden haber alamadı. Yaşlı kadına ulaşamayan yakınları daha sonra kaldığı eve geldi. Burada Seyide Öztürk’ün hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Evde inceleme yapan ekipler, doğalgaz kokusunun olduğunu ve doğalgaz zehirlenmesi nedeniyle yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından inceleme yapılarak dairenin doğalgazı kesildi.
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Seyide Öztürk’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaşlı kadının kesin ölüm nedeninin yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.

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