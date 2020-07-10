Gazipaşa Belediyesi memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

Gazipaşa Belediyesi memur alımı yaparak 10 kişiyi istihdam edecek. Belediye memuru olarak görev yapacak 10 kişinin 7'si 9., 3'ü ise 10. kadro derecesinde olacak. Gazipaşa Belediyesi memur alımı KPSS puanına göre yapılacak ve 7 adayda lisans, 3 aday için ise önlisans mezunu olması şartı aranacak.
Açıktan atama yoluyla yapılacak Gazipaşa Belediyesi memur alımı için sözlü sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 19-21 Ağustos tarihleri arasında mesai saatleri ve günlerinde yapabilecekler.
Adaylar başvurularını Gazipaşa Belediyesi'nin internet sitesi olan www.gazipasa.bel.trinternet adresine veya info@gazipasa.bel.tr e-mail adresine gönderebilecekler. Ayrıca Gazipaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla da başvuru işlemleri yapılabilecek.
Sınava girmek isteyen adaylar belediyenin internet sitesinden temin edecekleri başvuru formuna ek olarak, nüfuz cüzdanı aslı veya onaylı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, yabancı okul mezunları için denklik belgesi, KPSS sonuç belgesi, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan, görevi devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan ile 2 adet biyometrik fotoğraf belgelerini teslim edecekler.
Yapılan başvurular KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınav yeri ve zamanı 26 Ağustos Çarşamba günü Gazipaşa Belediyesi'nin internet sitesinde ve belediyenin ilan panosunda ilan edilecek. Sınava çağırılan adaylar sınav giriş belgelerini Gazipaşa Belediyesi internet sitesinden alabilecekler.
Gazipaşa Belediyesi memur alımı için yapılacak sözlü sınavda adaylar; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konuları ve kadro ünvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı sorulardan sorumlu olacaklar.
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.