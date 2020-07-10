Gazipaşa Belediyesi memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

Gazipaşa Belediyesi memur alımı yaparak 10 kişiyi istihdam edecek. Belediye memuru olarak görev yapacak 10 kişinin 7'si 9., 3'ü ise 10. kadro derecesinde olacak. Gazipaşa Belediyesi memur alımı KPSS puanına göre yapılacak ve 7 adayda lisans, 3 aday için ise önlisans mezunu olması şartı aranacak.

Başvuru tarihleri

Açıktan atama yoluyla yapılacak Gazipaşa Belediyesi memur alımı için sözlü sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 19-21 Ağustos tarihleri arasında mesai saatleri ve günlerinde yapabilecekler.

Başvurular nasıl yapılacak?

Adaylar başvurularını Gazipaşa Belediyesi'nin internet sitesi olan www.gazipasa.bel.trinternet adresine veya info@gazipasa.bel.tr e-mail adresine gönderebilecekler. Ayrıca Gazipaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla da başvuru işlemleri yapılabilecek.

Sınava girmek isteyen adaylar belediyenin internet sitesinden temin edecekleri başvuru formuna ek olarak, nüfuz cüzdanı aslı veya onaylı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, yabancı okul mezunları için denklik belgesi, KPSS sonuç belgesi, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan, görevi devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan ile 2 adet biyometrik fotoğraf belgelerini teslim edecekler.