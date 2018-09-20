GAZİSEM PTT sınav sonuçları: PTT 2018 personel alımı sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı!

GAZİSEM tarafından yapılan PTT memur personel alımı sınav sonuçları açıklandı. PTT tarafından açılan 5 bin personel ihtiyacı üzerine 12 Ağustos'ta yapılan personel alımı sınav sonuçları merakla bekleniyordu. PTT personel ihtiyacının karşılanmasını temin etmek için yapılan olan Avukat, Mimar, Mühendis (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Harita), PTT Uzman Yardımcısı, PTT Uzman Yardımcısı ( Hukuk, Endüstri Mühendisi, Mütercim-Tercümanlık), Tekniker (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makine, Matbaacılık, Teknik Ressam, Metal İşleri, Harita), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık, Bankacılık, Pazarlama, Lojistik, PTT’de Çalışan Firma Elemanı), Postacı, Postacı (PTT’de Çalışan Firma Elemanı) yazılı sınav, Gazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmişti. Bu sınavın sonucunu aşağıdaki linkten görebilirsiniz. Sınav sonucuna itiraz etmek istiyorsanız detaylar haberimizde.

2018 PTT PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

12.08.2018 tarihinde Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı il merkezinde yapılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, yazılı sınav süresi 150 (yüz elli) dakika olup; sınav saat 10:00 da başlayacak ve 12:00 ile 12:30 da tamamlanmıştı. Aşağıdaki linke tıklayarak TC kimlik numarası, seri ve seri no kısımlarını doldurak personel alımı sınav sonucunu görebilirsiniz.