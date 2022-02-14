Şüphelileri takip eden polis aracı takla attı: 2 polis yaralı

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle Galeri Caddesi üzerinde akşam saatlerinde nöbet tutan polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir araca dur ihtarında bulundu. Ancak polisin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlayınca polis ekipleriyle arasında kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sırasında polis aracı, şüpheli araca çarparak durdurmak istedi. Aracı kullanan polisin bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis otosu refüje çarparak takla attı.
Kazada 2 polis memur yaralanırken, şüpheli kişi ya da kişiler aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan şüpheli kişi ya da kişileri polis ekiplerinin yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. (İHA)
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