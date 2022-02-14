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Şüphelileri takip eden polis aracı takla attı: 2 polis yaralı

14.02.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gaziosmanpaşa’da polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçan aracı kovalayan polis aracı, şüphelinin aracına çarparak durdurmak istedi. Ancak kontrolde çıkan polis aracı, takip ettiği otomobile ve refüje çarparak takla attı. Kazada 2 polis memur yakalanırken, araçta bulunan şüpheli kişi ya da kişiler aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle Galeri Caddesi üzerinde akşam saatlerinde nöbet tutan polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir araca dur ihtarında bulundu. Ancak polisin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlayınca polis ekipleriyle arasında kovalamaca yaşandı.

ŞÜPHELİ ARACA ÇARPARAK DURDURMAK İSTEDİ

Kovalamaca sırasında polis aracı, şüpheli araca çarparak durdurmak istedi. Aracı kullanan polisin bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis otosu refüje çarparak takla attı.

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Kazada 2 polis memur yaralanırken, şüpheli kişi ya da kişiler aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay yerinden kaçan şüpheli kişi ya da kişileri polis ekiplerinin yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. (İHA)
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polis İstanbul
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