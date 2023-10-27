Gazze'ye en yoğun hava saldırısı! İsrail: Kara operasyonları genişliyor! BM'den acil ateşkes çağrısı

İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni gece gündüz bombalıyor. Gazze’nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, bu akşam bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı.

OPERASYONLARI GENİŞLETTİKLERİNİ DUYURDULAR

İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi’ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Obüs saldırılarının ardından İsrail ordusu, Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze’nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı. İsrail Ordu Sözcüsü, kara kuvvetlerinin bu gece Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişlettiğini söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki hava saldırılarını artırdıklarını ve İsrail Hava Kuvvetlerinin "Gazze'deki yer altı hedeflerine geniş çapta saldırılar düzenlediğini" açıkladı.

İsrailli Sözcü Hagari ayrıca kuzey sınırındaki İsrail ordu kuvvetlerinin yüksek alarm durumunda olduğunu dile getirdi.

Hagari'nin açıklaması, İsrail Hava Kuvvetleri'nin son saatlerde Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı geldi.

ARKA ARKAYA BOMBALAR BIRAKTILAR

İsrail’in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze’de gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlattı. İsrail hava araçları yaklaşık bir saat boyunca bölgeye arka arkaya bombalar bıraktı.

Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail’in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor. İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

GAZZE'DE İLETİŞİM HATLARI KESİLDİ

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi. Filistin telekomünikasyon şirketi "Jawwal", sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu.



Paylaşımda, İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtildi.

Filistin Başbakanı Iştiyye yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'yle iletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir." dedi. Hamas ise konuya ilişkin, "Gazze’de iletişimin kesilmesi katliamların artacağının habercisi." açıklamasında bulundu.

BM ATEŞKES TASARISINI KABUL ETTİ!

BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

"DIŞ DÜNYA İLE BAĞLANTISI KESİLDİ"

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, "Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı. Hastane hizmetleri ve insani yardım operasyonları iletişim, enerji, yiyecek, su ve ilaçlar olmadan devam edemez. " ifadesini kullandı.

GUTERRES'TEN AÇIKLAMA: İNSANİ ACIYA DÖNECEK

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Köklü bir değişiklik olmadığı takdirde Gazze halkı, eşi benzeri görülmemiş bir çığ gibi büyüyen insani acıyla karşı karşıya kalacaktır." ifadesini kullandı.



BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in bombalaması yoğunlaştıkça Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini, ihtiyaçların giderek "daha kritik ve devasa hale geldiğini" vurgulayarak, "Gazze'deki insani sistem, 2 milyondan fazla sivil için hayal edilemeyecek sonuçlar doğuracak şekilde topyekün bir çöküşle karşı karşıya." yorumunu yaptı. (AA)







