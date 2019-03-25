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Gazze'de ateşkes sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 23:28 | Son Güncelleme

Gazze'de ateşkes sağlandı

GAZZE (AA) - Hamas, Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlandığını duyurdu.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, harekete bağlı Aksa'nın Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Mısır'ın, İsrail ile Filistin direniş grupları arasında ateşkes sağlama çabaları başarılı oldu." ifadelerini kullandı.

Berhum, ateşkesin yürürlüğe girdiğini belirtti.

Gazze'deki Filistin hükümeti Basın Bürosu Başkanı Selame Maruf da tüm kamu kuruluşlarının yarın her zamanki gibi çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

İsrail ya da Mısır tarafından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından akşam saatlerinde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başlamıştı.

İsrail saldırılarında Gazze'de en az üç bina vurulmuş, bu binalar arasında Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Gazze'deki ofisinin de bulunduğu belirtilmişti.

- İsrail saldırılarında 7 Filistinli yaralandı

Öte yandan, Gazze'deki Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası da İsrail'in düzenlediği saldırılara karşılık Gazze sınırı yakınlarındaki İsrail beldelerine roket atışları gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in saldırılarında şu ana kadar en az 7 Filistinlinin yaralandığı kaydedilirken, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas mısır

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