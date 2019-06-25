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Gazze'de Bahreyn Çalıştayı protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

ABD iş birliğiyle Bahreyn'in ev sahipliğinde gerçekleşecek "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayını protesto etmek isteyen onlarca Filistinli, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin İsrail sınırına yakın bölgesinde gösteri düzenledi

İsrail askerleri Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün başlayacak ekonomi çalıştayını protesto etmek için Gazze Şeridi sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, ABD iş birliğiyle Bahreyn'in ev sahipliğinde gerçekleşecek "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayını protesto etmek isteyen onlarca Filistinli, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin İsrail sınırına yakın bölgesinde bir araya geldi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail işgalinin sona ermesini isteyen ve Bahreyn Çalıştayı ile ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını reddeden sloganlar attı.

İsrail askerleri ise araç lastikleri yakan ve İsrail ile ABD bayraklarını ateşe veren göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti.

Bahreyn'deki ekonomi çalıştayını protesto etmek için Gazze Şeridi'nde bugün genel greve gidilirken, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenleniyor.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da bugün başlayacak "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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Bahreyn Çalıştay Gazze gösteri

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