HABER

Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:13 | Son Güncelleme

Beyt Hanun Sınır Kapısı önününde toplanan onlarca kişi, başta açlık grevindekiler olmak üzere İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını istedi

Gazze Şeridi'nde onlarca kişi, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi.

Yıllardır İsrail ablukası altında bulunan Gazze'deki Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi ile Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi'nin çağrısı üzerine Beyt Hanun Sınır Kapısı önününde düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular lehine pankartlar açan eylemciler, söz konusu tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Gösteriye katılan Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Talal Ebu Zarife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta açlık grevini sürdürenler olmak üzere İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutuklulara destek vermek ve İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayı protesto etmek için toplandıklarını ifade etti.

Ebu Zarife, uluslararası topluma İsrail'in işlediği suçlara son vermesi için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

- İsrail hapishanelerindeki Filistinliler

Filistin Esirler Cemiyetinden pazar günü yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Ahmed Gannam'ın 71, Sultan Halluf'un 67, İsmail Ali'nin 61 ve Tarık Kadan'ın ise 54 gündür açlık grevinde olduğu belirtilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistinli tutuklular, İsrail'in bu tür hukuksuz uygulamalarını protesto etmek ve seslerini duyurabilmek için zaman zaman açlık grevine başvuruyor.

İflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlarİflas haberi şoke etmişti! Marmaris'te tatile devam ediyorlar
TMO ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliğiTMO ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği
Denizli'de uyuşturucuya 2 tutuklamaDenizli'de uyuşturucuya 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze tutuklu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Otel balkonunda olay pozlar

Otel balkonunda olay pozlar

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'daki deprem kamerada!

İstanbul'daki deprem kamerada!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Yaşlı adam, otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Akılalmaz olay! Yaşlı adam, otobüsün altında metrelerce sürüklendi

Yargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklaması

Yargıtay'dan flaş 'FETÖ' açıklaması

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğü ortaya çıktı, korkunç detaylar

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğü ortaya çıktı, korkunç detaylar

Son dakika! F-16'lar ikinci kez Suriye'de uçtu

Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu

Irak'ın kuzeyinde şehit olan astsubay Volkan Tantürk gözyaşları içinde toprağa verildi

Şehidi binler uğurlardı! Gözyaşları sel oldu

Çocukların tartışması aile kavgasına dönüştü: 2 yaralı, 7 gözaltı

Çocukların kavgasına aileler de karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.