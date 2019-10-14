Gazze'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

HAN YUNUS (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için gösteri düzenlendi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen gösteriye katılanlar, Arap Birliği'nin tutumunu eleştiren ve Türkiye'ye destek veren ibarelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

Dövizlerde "Kudüs ve Mescid-i Aksa tehdidi konusunda sessiz kalan Arap Birliği bizi temsil etmiyor", "Mavi Marmara şehitlerine sadık kalacağız" ve "Filistin halkı Türkiye'nin yanındadır" ibareleri yer aldı.

Gösterinin koordinatörü aktivist yazar Cemal Ebu Amir, gösterinin, İsrail ve İsrail ile normalleşme yaşayan Arap ülkelerinin Ankara'ya yönelik saldırgan söylemlerine karşı Türkiye'yi desteklemek adına gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gösterinin ayrıca Filistin halkına verdiği destek ve fedakarlık için Türkiye'ye şükranlarını sunma amacı taşıdığını aktaran Ebu Amir, etkinliğin herhangi bir grup tarafından desteklenmediğini, sosyal medyadan organize olduklarını vurguladı.