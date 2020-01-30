HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gdanın geleceği tartışılacak

Gdanın geleceği tartışılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:22 | Son Güncelleme

“Gelecek Gelmeden” temasıyla düzenlenen 3.

“Gelecek Gelmeden” temasıyla düzenlenen 3. Gıda ve Beslenme Bienali 12-13 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Bienale ilgili kurumların yetkilileri, akademisyenler ve gıda, beslenme ve sağlık alanında çalışan yerli yabancı uzmanlar katılacak.
Bilimsel gelişmeler aralıksız hız kazanırken, gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgi dağarcığı da aynı hızda büyüyor. Her gün yeni yapılan buluşlar, bakış açımızı sürekli yeniden şekillendiriyor. Beslenme ve sağlığın geleceğinin de artık gelenekselden farklı bir yaklaşımla, modern bilimin ışığında planlanması gerekiyor.
Türkiye’nin gıda ve beslenme alanında önde gelen isimlerini bir araya getiren Gıda Aydınlatma Platformu, bu konuya gelecek açısından odaklanıyor. Bilgi kirliliğinin sağlıklı bir neslin önündeki en büyük engel olduğunu ifade eden Platform Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, bu engeli ortadan kaldırmak için tam güç çalıştıklarını ifade ediyor.
Gıda Aydınlatma Platformu, önümüzdeki günlerde gıda ve beslenmenin geleceğine ışık tutmak için benzersiz bir etkinlik düzenleyecek. İstanbul’da 12-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 3. Gıda ve Beslenme Bienali, yurt içinden ve dışından konunun uzmanlarını ilgililerle buluşturacak. Bienalde gıda üretim ve tüketiminin geleceğinin garanti altına alınması için yapılması gerekenler tartışılacak.
Bienale Bakanlıklar, akademi, sektörden yerli ve yabancı uzmanlar katılacak
Bienalle ilgili açıklamada bulunan Elmacıoğlu, geniş katılımlı etkinlikte sayesinde gıdanın geleceği ile ilgili cevapsız soru kalmamasını amaçladıklarını söyledi. Elmacıoğlu, ilgili bakanlıklar ve üniversiteler yanında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlardan uzmanların da Bienale konuşmacı olarak katılacağı bilgisini verdi.
Elmacıoğlu, bienalin öncelikli hedef kitlesinin ülkenin geleceği ile ilgili kritik kararlara imza atan politikacılar ve kanun yapıcılar, ülkenin bilime dönük aydınlık yüzü akademisyenler ve öğrenciler ile gıdanın sürdürülebilirliğinde en önemli paya sahip olan gıda tedarik zincirinin paydaşları olduğunu ifade etti.
Gıda Aydınlatma Platformu Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, 3. Gıda ve Beslenme Bienali ile ilgili şunları söyledi:
“Yakın zamana kadar gıdaların temel nitelikleri ile insanların genel özellikleri arasında değişmez bir bağ olduğu düşünülürdü. Ancak günümüzde genetik farklılıkların, metabolizma ve gıdalar arasındaki etkileşimi de farklılaştırdığını biliyoruz. Diğer yandan, son yıllarda insanların genetik kodlarından bağımsız olarak birlikte yaşam sürdürdükleri mikroorganizmaların da beslenmeden etkilendiği, bu etkinin olumlu ya da olumsuz yönde insan sağlığında doğrudan değişimlere neden olduğu ortaya koyulmuş durumda. Gelecek dendiğinde çoğu insanın yüzünde endişeli bir ifade oluşmasına neden olan iklim değişikliğinin önde gelen nedenlerinden birinin gıda üretimi olduğu da son yıllarda netlik kazanmış bir olgu.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıtEkrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert tepki

Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert tepki!

Alanya'da kayboldu... Merve'den 6 gündür haber yok

Alanya'da kayboldu... Merve'den 6 gündür haber yok

Dilencinin üzerinde 3 bin liranın üzerinde para çıktı

Dilencinin üzerinde 3 bin liranın üzerinde para çıktı

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt: Kayak yapmak zil takıp oynamak değildir

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü

Orgeneral Güler'den kritik görüşme!

Eminönü'nde korkutan yangın! Dumanlar her yerden gözüküyor

Eminönü'nde korkutan yangın! Dumanlar her yerden gözüküyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.