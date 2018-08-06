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Gebelikte sağ tarafa yatmak zararlı mı?

Betül Kurucu Betül Kurucu
GEBELİK HABERLERİ  | 06.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

Yapılan araştırmalar hamileliğin ileri evrelerinde sağ tarafa yatmanın ölü doğum riskini artırdığını gösteriyor. Araştırmacılara göre, sırt üstü ya da sağ tarafa yatmak, bacaklardaki ana damarlardan kalbe olan kan akışını azaltıyor ve bu da anne karnındaki bebeği etkiliyor. Hamilelik döneminde en ideal uyku pozisyonu, sol tarafa yatmak!

Gebelikte sağ tarafa yatmak zararlı mı?

Hamilelik dönemi bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Bunun başında uyku problemleri geliyor. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini ise Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir anlatıyor.

“Öncelikle yatağınız sert olmalıdır. Gebeliğin ilerleyen haftalarında sırt üstü ve yüz üstü yatmakta zorlanabilirsiniz. Sol tarafa yatarak dizleri kıvırmak ve bacakların arasına yastık koymak size bebeğinize en iyi yatış pozisyonunu verecektir. Bu yatış şekline ‘SOS’ pozisyonu denmektedir. Bu yatış şekli plasentaya en uygun şekilde beslenme imkanı sağlamaktadır ve böbreğin rahat çalışmasını sağlar ve vücutta özellikle eller ve dizlerde oluşabilecek ödemi azaltır.

Geçtiğimiz yıllarda Yeni Zelanda'da da yapılan bir araştırma, hamileliğin son döneminde sağ tarafına ya da sırt üstü yatan anne adaylarının ölü doğum yapma riskinin iki kat yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Sırtüstü yatmak gebelikte uygun bir pozisyon değildir. Rahimin sırtınıza yapacağı ağırlık ağrılara sebep olabilir, bağırsakların damarlara uygulayacağı baskı kan akımında sıkıntılara ve hemoroide sebep olabilmektedir.

Aynı zamanda yüzüstü yatmak da rahime ve bebeğe baskı uygulayacağı için uygun değildir. Ayrıca erken doğum tehdidi veya plasenta yetmezliğinin olduğu durumlarda, anne adayının gündüzleri de istirahat etmesi gerekebilir. Bu tip istirahatlerde anne adayının sol tarafının üzerine yatması önerilir.” dedi.

Taşdemir, “Rahat bir uyku için gebelik yastığı kullanmak faydalı olabilir. Bu yatış şekline zamanla alışabilirsiniz ve uyku sırasında pozisyonunuzu değiştirseniz bile endişelenmeden sol tarafınıza dönerek uygun şekilde uyumaya devam edebilirsiniz. Evdeki sizi rahat ettiren yastıkları her yerde kullanın. İsterseniz dizlerinizin arasına, isterseniz belinize, isterseniz de başınızın altına koyun” diyor.

“Hamilelik döneminde sağlıklı ve uzun bir uyku için diyetinizden kola, kahve ve çay gibi içecekleri çıkarmalısınız. Gündüz saatlerinde bol sıvı alarak uyumadan 2-3 saat önce sıvı tüketmeyin ve ağır yemeklerden kaçının. Bulantılar için yatmadan önce ve kalkmadan önce bisküvi veya kraker yemek faydalı olacaktır. Düzenli egzersiz yapın. Ancak yatmaya yakın zamanlarda egzersiz yapmayı bırakın. Yatağa gitmeden önce ılık duş ve süt içmek iyi bir uyku için yardımcı olur.”

Taşdemir, “Gece uyanırsanız uykunuzu dağıtmayacak şeyler yapabilirsiniz; televizyon seyretmek veya müzik dinlemek gibi kitap okumak da faydalı olacaktır. Fırsat buldukça gün içinde yarım saatlik kısa şekerlemeler de faydalı olacaktır. Geceleri sık sık bacak krampları ile uyanıyorsanız, doktorunuz ile kalsiyum ilaçları alıp alamayacağınızı konuşun” diyerek uyarıyor.

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Gebelikte sağ tarafa yatmak gebelik

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