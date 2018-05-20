Gebelikteki kilolar çocuğunuzu obez yapabilir

Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Elif Özsu, “21 Mayıs Avrupa Obezite Günü” kapsamında çocuklarda obezite ve alınması gereken önemler hakkında ailelere önerilerde bulundu.
Çocukların metabolik programı annenin gebelik döneminde uyguladığı beslenme şekline göre değiştiğini söyleyen Özsu, vücuttaki yağ dokusunun artmasıyla sorunun ortaya çıkmaya başladığını kaydetti. Ele avuca sığmaz, hareketli, fit çocukların yerini yavaş yavaş obezite teşhisi konulan ve ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden nesiller aldığını anlatan Dr. Elif Özsu şunları söyledi:
“Vücut kitle indeksi çocuklarda farklı hesaplanıyor. Obezite vücut yağ dokusunun artması olarak tanımlanabilir. Bu yağ oranını doğrudan ölçmek mümkün olmadığı için vücut kitle indeksi kullanılmaktadır. Vücut kitle indeks değerinin yaş ve cinsiyete göre yüzde 95 persentil üzerinde olması obezite olarak kabul edilmektedir. 2 yaş ve altı çocuklarda ise, boya göre ağırlık değeri kullanılır ve eğer bu değer yüzde 97 ve üzeri ise obezite tanısı konulur”.
Çocuğun geleceğini etkiliyor
Özsu’nun verdiği bilgiye göre, annenin gebelikteki beslenme şekli ve aldığı kilolar doğrudan bebeği de etkiliyor. Annenin düzensiz şekilde beslenmesi ve aşırı kilo alması bebekteki genetik kodlama ile ileri yaşlarda bazı riskler oluşabilir. Ayrıca ilk 3 ay başta olmak üzere gebelik boyunca yeterli ve dengeli beslenmeyen anne adaylarının bebeklerinde insülin direnci artar.
Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Elif Özsu şöyle konuştu:
“Gebelikte fazla şeker tüketen annelerin bebekleri ise, okul çağında yağlanma gösterir. Kanada’da yapılan çalışmada, 1 yaşında dahi yağlanma paterninin arttığı saptanmıştır. Daha önce kilolu olup, gastrik bypass yapılıp sonrasında gebe kalan annelerin bebekleri opere olmayıp gebe kalabilenlere göre metabolik yönden daha şanslıdırlar. Erken yaşta gebe kalınmasının da ileri yaş obezitesinde önemli rol oynadığını belirtelim.
Gebelikte 9-12 kg’dan fazla alınmamalı
Gebeliğin başlangıcından itibaren anne adayı beslenmesine büyük özen göstermelidir. Yanlış beslenme alışkanlıkları düzeltilerek, gebelik için gerekli besin öğelerini içeren dengeli bir diyet oluşturulmalı ve bu diyete sadık kalınmalıdır. Gebelik süresince annenin doğum öncesi kilosu da göz önünde bulunarak 9-12 kg alımı yeterli kabul edilmektedir. Ancak doğum öncesi kilosu fazla olan annelerin daha az kilo alması önerilir. Gebeliğin son 3 ayında yağ birikimini önlemeye yönelik enerji sınırlaması, fetüs büyümesini olumsuz yönde etkileyeceğinden sakıncalıdır”.
Çocuklara diyet önerilmiyor
Çocukların yaşına göre alması gereken enerji ve besin öğelerini kapsayan dengeli bir beslenme modeli olmalıdır. Gelişme çağında olan bir çocuğa enerjiyi kısıtlayan diyetler yaptırmak büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkiler. Anne sütünü erken kesmek ayrıca her ağladığında bebeği beslemek doğru kabul edilmez. İlk 6 ay sadece anne sütü verilmeli, 2 yaşına kadar tamamlayıcı besinlerle birlikte anne sütü verilmeye devam edilmelidir. 6. aydan itibaren uygun tamamlayıcı besinlere azar azar başlanmalı, verilen tamamlayıcı besinler çocuğun ayına uygun olmalıdır. İlk verilen ek besin tatlı olmamalı, süt, şeker-bal, reçel, bisküvi, muhallebi gibi besinlerin verilmesiyle enerji alımının artacağı unutulmamalıdır. Bebeğin tükettiği diğer besinlerin yaşına uygun miktarlarda verilmesi sağlanmalıdır. Uzun süreli biberon kullanımı önlenmeli, anne biberon yerine kaşıkla beslenme yönünde teşvik edilmelidir.
Çocuğunuzu obeziteden korumak için almanız gereken 15 önlem
Gebelikte kilo kontrolü sağlanmalıdır. Aşırı kilo almak da yetersiz kilo almak da bebeğinizin metabolik sürecini etkiler.
Gebelikte şekerden zengin ve katkılı ürünler tüketilmemelidir.
Gebelikte ara öğünler atlanmamalı, süt, yoğurt ve yumurta mutlaka yenilmelidir.
Asla sigara içilmemeli ve içilen ortamlarda bulunulmamalıdır.
6 ayın altındaki bebeklere meyve suyu verilmemeli, 6. aydan sonra kısıtlı verilmelidir.Mümkünse meyve suyu yerine meyve tüketilmelidir. İlk 2 yıl sık meyve suyu tüketen bebekler 4 geldiğinde artış vücut kitle indeksine sahip olabilirler.
Düzenli uyku çok önemlidir. Bebeğin uykusuna çok dikkat edilmelidir.
Eve fast food ve basit şekerlerden oluşan atıştırmalıklar alınmamalıdır.
Bebeğin yoğurt tüketmesi sağlanmalıdır.
Doktora sormadan çocuğa antibiyotik verilmemelidir.
Çocuğun beslenmesine zaman ayrılmalı ve öğün atlanmamalıdır.
Yemekler ekran karşısında yenilmemelidir.
Kendi kendine yemesi ve sık sık su içmesi için teşvik edilmelidir.
Ödül olarak çocuklara besin grupları önerilmemelidir.
Çocuğun kilo ve persentili yakından takip edilmelidir.
Çocukta dikkat çeken bir kilo alımı söz konusuysa bunun ileri yaşlara etkisi düşünülmeli ve hangi nedenlerle kilo aldığı gözlenmelidir. Gerekirse ilgili testlerin yapılması için doktora gidilmelidir.
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