Gebelikteki kilolar çocuğunuzu obez yapabilir

“Vücut kitle indeksi çocuklarda farklı hesaplanıyor. Obezite vücut yağ dokusunun artması olarak tanımlanabilir. Bu yağ oranını doğrudan ölçmek mümkün olmadığı için vücut kitle indeksi kullanılmaktadır. Vücut kitle indeks değerinin yaş ve cinsiyete göre yüzde 95 persentil üzerinde olması obezite olarak kabul edilmektedir. 2 yaş ve altı çocuklarda ise, boya göre ağırlık değeri kullanılır ve eğer bu değer yüzde 97 ve üzeri ise obezite tanısı konulur”.

Çocukların metabolik programı annenin gebelik döneminde uyguladığı beslenme şekline göre değiştiğini söyleyen Özsu, vücuttaki yağ dokusunun artmasıyla sorunun ortaya çıkmaya başladığını kaydetti. Ele avuca sığmaz, hareketli, fit çocukların yerini yavaş yavaş obezite teşhisi konulan ve ciddi sağlık problemleriyle mücadele eden nesiller aldığını anlatan Dr. Elif Özsu şunları söyledi:

Çocuğun geleceğini etkiliyor

Özsu’nun verdiği bilgiye göre, annenin gebelikteki beslenme şekli ve aldığı kilolar doğrudan bebeği de etkiliyor. Annenin düzensiz şekilde beslenmesi ve aşırı kilo alması bebekteki genetik kodlama ile ileri yaşlarda bazı riskler oluşabilir. Ayrıca ilk 3 ay başta olmak üzere gebelik boyunca yeterli ve dengeli beslenmeyen anne adaylarının bebeklerinde insülin direnci artar.

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Elif Özsu şöyle konuştu:

“Gebelikte fazla şeker tüketen annelerin bebekleri ise, okul çağında yağlanma gösterir. Kanada’da yapılan çalışmada, 1 yaşında dahi yağlanma paterninin arttığı saptanmıştır. Daha önce kilolu olup, gastrik bypass yapılıp sonrasında gebe kalan annelerin bebekleri opere olmayıp gebe kalabilenlere göre metabolik yönden daha şanslıdırlar. Erken yaşta gebe kalınmasının da ileri yaş obezitesinde önemli rol oynadığını belirtelim.

Gebelikte 9-12 kg’dan fazla alınmamalı

Gebeliğin başlangıcından itibaren anne adayı beslenmesine büyük özen göstermelidir. Yanlış beslenme alışkanlıkları düzeltilerek, gebelik için gerekli besin öğelerini içeren dengeli bir diyet oluşturulmalı ve bu diyete sadık kalınmalıdır. Gebelik süresince annenin doğum öncesi kilosu da göz önünde bulunarak 9-12 kg alımı yeterli kabul edilmektedir. Ancak doğum öncesi kilosu fazla olan annelerin daha az kilo alması önerilir. Gebeliğin son 3 ayında yağ birikimini önlemeye yönelik enerji sınırlaması, fetüs büyümesini olumsuz yönde etkileyeceğinden sakıncalıdır”.