Hacı Ali Mantar 4 Ağustos 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yer alan atama kararları sonrası vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Hacı Ali Mantar kimdir? Hacı Ali Mantar ne mezunu, hangi görevlerde bulundu? Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü ile ilgili detaylar haberimizde...

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ HACI ALİ MANTAR KİMDİR?

Hacı Ali Mantar, 1993 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğini bitirdi.

Hacı Ali Mantart, yüksek lisansını 1998 yılında, doktorasını 2003 yılında ABD College of Engineering and Computer Science, Syracuse University’de tamamladı.

HACI ALİ MANTAR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Prof. Mantar, 2015-2020 yılları arasında TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Merkez Başkanı olarak görev yaptı.

2018-2020 yılları arasında Havelsan Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Havelsan Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak görev yapmaktadır. 2006-2021 yılları arası Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde görev yaptı. Şubat 2021 itibariyle İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Prof. Dr. olarak göreve başlamıştır. 2021'de İTÜ ARI Teknokent’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

