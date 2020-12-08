Geç doğum kanser riskini artırıyor

Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ceyhan Baran, ileri yaş kanseri olarak bilinen yumurtalık kanserine 60-70’li yaşlarda sık rastlandığını söyledi.

Karında şişkinlik, hazımsızlık, karın ve kasık ağrısı gibi özgül olmayan belirtilerle ortaya çıkan hastalığın tanı konulduğunda değişik evreleriyle karşılaşabildiklerini ifade eden Op. Dr. Baran, “İlk doğumu 25 yaşından önce yapanlarda, doğum kontrol hapı kullananlarda ve emziren kadınlarda yumurtalık kanseri yüzde 30-60 daha az görülmekte. Tersine doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 35 yaşından sonra yapmış kadınlarda yumurtalık kanseri riski artmaktadır.

BRCA1 ve BRCA2 genetik mutasyonunu taşıyan kadınlarda da meme ve yumurtalık kanseri riski artmıştır. Bu mutasyonu taşıyanlarda yumurtalık kanseri normalde görülme yaşından 10-20 yıl önce gelişmektedir. Doğurganlığını tamamlamış mutasyon taşıyıcılarında 40'lı yaşların ilk yarısında laparoskopik olarak iki taraflı yumurtalık ve tüplerin alınması, meme ve yumurtalık kanserleri gelişiminde önleyici tedavi seçeneği olarak sunulmalıdır” dedi.