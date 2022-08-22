HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gece 7 saatten az uyuyorsanız bunları bilmelisiniz!

Gece 7 saatten az uyuyorsanız bunları bilmelisiniz!

22.08.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku vücut sistemlerini yavaşlatarak ve rahatlatarak, kalktığınızda kendinizi fiziksel olarak daha güçlü hissetmemizi sağlar. Kaliteli ve düzenli uyku kişiye enerji ve verimlilik katar. Düzenli ve sağlıklı uykunun faydalarının yanında az uyumanın zararları da merak edildi. İşte 7 saatten az uyuyorsanız bilmeniz gerekenler...

Gece 7 saatten az uyuyorsanız bunları bilmelisiniz!

Az uykunun insanlar üzerinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak birçok etkisi bulunuyor. Kendini sürekli olarak stresli hissediyorsan, kan şekerin dengesizse veya kaygılı biriysen bunların sebebi az uyuman olabilir.

Screenshot (7)

GECE 7 SAATTEN AZ UYUMAK BU RİSKLERİ ARTIRIYOR

  • Felç
  • Diyabet
  • Depresyon
  • Kilo almak
  • Kalp krizi
  • Hafıza kaybı
  • Yüksek kan basıncı

Screenshot (8)

UYKU KALİTENİZİ ARTIRIN

Tutarlı zamanlarda uyumalısınız. Vücudunuzun takip ettiği bir dahili saat vardır. Bir gece geç, ertesi gün erken yatarsanız, sirkadiyen ritminizi bozarsınız. Bu yüzden yattığınız ve uyandığınız bir program oluşturun. Daha hızlı uykuya dalar ve yenilenmiş olarak uyanırsınız. Aynı zamanda kaliteli bir uyku için aşağıdaki maddeleri de bilmelisiniz.

şilte yastık

Oda konforunuzu artırın;

  1. Konfor
  2. Işık seviyeleri
  3. Sıcaklık

Bunları nasıl iyileştirebiliriz?

  • Karartma perdeleri kullanın
  • Bir klima kullanın
  • Yüksek kaliteli bir yastık ve şilte kullanın

kol-uzerine-yatarak-uyumak-ne-gibi-sorunlara-neden-olur-h1534440811-a2d552

Serin tutun;

Belirtildiği gibi, sıcaklık uyku kalitenizde büyük bir faktördür. Termostatınızı 15.6 ila 19.4 santigrat derece arasında tutun.

605c766ed265a2128c5fd3a6

Güneş ışığı alın;
Uyandıktan sonra 5-15 dakika güneş ışığı alın. Güneş, vücudunuza günün başlangıcı olduğunu söyleyerek dahili bir geri sayım ayarlar. Bu, uyku döngünüzü düzenlemeye yardımcı olarak geceleri uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Kafein_Manfaat__Dosis__Efek_Samping

Kafeini geç tüketmeyin;
Kafeinin sisteminizden çıkması yaklaşık 10 saat sürer.

Akşam 12'de yatağa gidiyorsanız, saat 14:00'den sonra kafein kullanmayın.

Screenshot (9)

Geç saattlerde egzersiz yapmaktan kaçının;
Gece geç saatlerde egzersiz yapmaktan kaçının.

Uyumadan önce vücudunuz şu şekilde hazırlanır:

  • Yavaşlayan kalp atış hızı
  • Yavaşlayan beyin dalgaları
  • Vücut ısısını düşürme

Egzersiz şunlara yol açar:

  • Daha yüksek kalp atış hızı
  • Daha yüksek uyarılma seviyeleri
  • Daha yüksek vücut ısısı

Yatmadan 1-3 saat önce egzersiz yapmaktan kaçının.

img_0279

Mavi ışıktan kaçının;
Yatmadan önce mavi ışıktan kaçının.

  • Telefonlar
  • Bilgisayarlar
  • Yapay ışıklar

Bu, beynimize gündüz olduğunu düşündürür ve uyku hormonu melatonin'i baskılar.

Yatmadan 1 saat önce mavi ışıktan kaçının.

Yatmadan önce rahatlayın;
Beyninizin analitik kısmını çalıştıran faaliyetlerde bulunduğunuzda, 'açık döngüler' yaratırsınız. Beyniniz çözülmemiş sorunlardan nefret eder, bu yüzden çözüm bulmaya çalışırken sizi uyanık tutar.

Screenshot (10)

Yatmadan önce günlük tutun;

Uyarıcı faaliyetler açık döngüler yaratır. Günlük tutmak onları kapatır.

Yazmak, problemler üzerinde aktif olarak çalışmanıza ve çözümler bulmanızı sağlar.

Beyniniz, düşüncelerinizin güvenli bir yerde saklandığını anlar, böylece onu zihninizin önünde tutmak zorunda kalmaz.

Screenshot (11)

Meditasyon yapın;
Araştırmalar meditasyonun etkinliğini göstermiştir. Sadece 10 dakika meditasyon ile:

  • Kaygıyı azaltın
  • Kalp atış hızını azaltın
  • Kan basıncını düşürün


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Domates gribi öldürür mü?Domates gribi öldürür mü?
Plajlar boks ringine döndü! Çok sayıda kişi birbirine girdiPlajlar boks ringine döndü! Çok sayıda kişi birbirine girdi
Kan donduran olay! Dağlık alanda 2 kadın cesedi bulunduKan donduran olay! Dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
uykusuzluk uyku uyuyamamak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Rekor promosyon: 25 bin lira ödenecek

Bakanlık 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Rekor promosyon: 25 bin lira ödenecek

Otomobilde tercih değişiyor: Eylül'den itibaren…

Otomobilde tercih değişiyor: Eylül'den itibaren…

Yengesini öldüren katilin itirafları ortaya çıktı!

Yengesini öldüren katilin itirafları ortaya çıktı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi! Kritik enflasyon mesajı...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi! Kritik enflasyon mesajı...

6'lı masanın son toplantısı sonrasında CHP'den 'ortak' aday açıklaması! 'Mansur Yavaş...'

6'lı masanın son toplantısı sonrasında CHP'den 'ortak' aday açıklaması! 'Mansur Yavaş...'

Flaş Mansur Yavaş açıklaması: Tarihi bir çağrı yapacağım demişti

Flaş Mansur Yavaş açıklaması: Tarihi bir çağrı yapacağım demişti

İlginizi Çekebilir

Çocukları ellerinden alınıp eşcinsel aileye verildi!

Çocukları ellerinden alınıp eşcinsel aileye verildi!

Hiç sahip olmadığı bir hastalık için yıllarca tedavi gördü!

Hiç sahip olmadığı bir hastalık için yıllarca tedavi gördü!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.