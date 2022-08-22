Gece 7 saatten az uyuyorsanız bunları bilmelisiniz!

Az uykunun insanlar üzerinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak birçok etkisi bulunuyor. Kendini sürekli olarak stresli hissediyorsan, kan şekerin dengesizse veya kaygılı biriysen bunların sebebi az uyuman olabilir.

GECE 7 SAATTEN AZ UYUMAK BU RİSKLERİ ARTIRIYOR

Felç

Diyabet

Depresyon

Kilo almak

Kalp krizi

Hafıza kaybı

Yüksek kan basıncı

UYKU KALİTENİZİ ARTIRIN

Tutarlı zamanlarda uyumalısınız. Vücudunuzun takip ettiği bir dahili saat vardır. Bir gece geç, ertesi gün erken yatarsanız, sirkadiyen ritminizi bozarsınız. Bu yüzden yattığınız ve uyandığınız bir program oluşturun. Daha hızlı uykuya dalar ve yenilenmiş olarak uyanırsınız. Aynı zamanda kaliteli bir uyku için aşağıdaki maddeleri de bilmelisiniz.

Oda konforunuzu artırın;

Konfor Işık seviyeleri Sıcaklık

Bunları nasıl iyileştirebiliriz?

Karartma perdeleri kullanın

Bir klima kullanın

Yüksek kaliteli bir yastık ve şilte kullanın

Serin tutun;

Belirtildiği gibi, sıcaklık uyku kalitenizde büyük bir faktördür. Termostatınızı 15.6 ila 19.4 santigrat derece arasında tutun.

Güneş ışığı alın;

Uyandıktan sonra 5-15 dakika güneş ışığı alın. Güneş, vücudunuza günün başlangıcı olduğunu söyleyerek dahili bir geri sayım ayarlar. Bu, uyku döngünüzü düzenlemeye yardımcı olarak geceleri uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Kafeini geç tüketmeyin;

Kafeinin sisteminizden çıkması yaklaşık 10 saat sürer.

Akşam 12'de yatağa gidiyorsanız, saat 14:00'den sonra kafein kullanmayın.

Geç saattlerde egzersiz yapmaktan kaçının;

Gece geç saatlerde egzersiz yapmaktan kaçının.

Uyumadan önce vücudunuz şu şekilde hazırlanır:

Yavaşlayan kalp atış hızı

Yavaşlayan beyin dalgaları

Vücut ısısını düşürme

Egzersiz şunlara yol açar:

Daha yüksek kalp atış hızı

Daha yüksek uyarılma seviyeleri

Daha yüksek vücut ısısı

Yatmadan 1-3 saat önce egzersiz yapmaktan kaçının.

Mavi ışıktan kaçının;

Yatmadan önce mavi ışıktan kaçının.

Telefonlar

Bilgisayarlar

Yapay ışıklar

Bu, beynimize gündüz olduğunu düşündürür ve uyku hormonu melatonin'i baskılar.

Yatmadan 1 saat önce mavi ışıktan kaçının.

Yatmadan önce rahatlayın;

Beyninizin analitik kısmını çalıştıran faaliyetlerde bulunduğunuzda, 'açık döngüler' yaratırsınız. Beyniniz çözülmemiş sorunlardan nefret eder, bu yüzden çözüm bulmaya çalışırken sizi uyanık tutar.

Yatmadan önce günlük tutun;

Uyarıcı faaliyetler açık döngüler yaratır. Günlük tutmak onları kapatır.

Yazmak, problemler üzerinde aktif olarak çalışmanıza ve çözümler bulmanızı sağlar.

Beyniniz, düşüncelerinizin güvenli bir yerde saklandığını anlar, böylece onu zihninizin önünde tutmak zorunda kalmaz.

Meditasyon yapın;

Araştırmalar meditasyonun etkinliğini göstermiştir. Sadece 10 dakika meditasyon ile:

Kaygıyı azaltın

Kalp atış hızını azaltın

Kan basıncını düşürün



