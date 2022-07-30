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Gece altını ıslatan çocuklara nasıl yaklaşılmalı?

30.07.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece altına kaçırmanın bir sorun olarak tanımlanması için, çocuğun tuvalet eğitimini kazandıktan sonra haftanın 2-3 günü kuru uyanmaması ve bunun 3 ay boyunca sürüyor olması gerekmektedir. Buradaki en hassas detay fizyolojik bir problem olmadan çocuğun bunu yaşıyor olmasıdır.

Nedenler arasında çocuğun hayatındaki ani değişimler, hastalık, ebeveynlerin boşanması, taşınma, okul değişikliği, okulda yaşanan zorluklar, aile içi şiddet, yeni bir kardeş ve çocuğun hayatında genel bir kaygı durumu da bu durumu tetikleyebilir. Uzman Pedagog ve Ebeveyn Danışmanı Zeynep Şimşek Karataş, gece alt ıslatan çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğini ve ne zaman uzmana başvurulması gerektiğini sizler için anlattı.

ÇOCUĞUNUZLA KONUŞUN

Çocuğunuzla bu konuyu konuşun. Nasıl yardımcı olabileceğiniz konusunda fikrini alın. Bahsettiğimiz nedenlerden dolayı bu durumu yaşıyorsa mutlaka pedagog desteği almalısınız çünkü bir yandan olası nedenlerle baş etmeye çalışırken bir yandan da geceleri ıslak uyanmasından dolayı özgüven sorunu, sosyal ilişkilerinde bozulma ve kaynağını bilmediği bir durumdan dolayı yoğun kaygı sorunuyla yüz yüze gelecektir. Ailelere en kritik önerimiz ise evde huzur, düzen ve özellikle psikolojik konfor sağlamalarıdır.


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Anahtar Kelimeler:
idrar kaçırma sorunu
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