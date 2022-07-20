Bebeğinin cildine değer verenler için cilt dostu ve dayanıklı bebek bezi çeşitleri

''Bebeğimin sağlığı benim için çok önemli.'' diyorsanız en sağlıklı bebek bezinin hangi marka olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Kaliteli pamuk materyal kullanılarak üretilen bebek bezleri, bebeğinizin cilt hassasiyetine uyum sağlayarak tenine asla zarar vermiyor. Siz de bebeğinizin sağlığını gözeten bebek bezi markalarının hangileri olduğunu merak ediyorsanız sizin için özenle araştırdığımız en kaliteli markalara göz atabilirsiniz. İşte cilt dostu bebek bezleri!

1. Tamamen doğal pamuk malzemeden üretilen Evy Baby Bebek Bezi

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Tamamen doğal pamuk malzemeden üretilen ve bebeğinizin sağlığını koruyan Evy Baby Bebek Bezi, favori ürününüz olmaya aday bir ürün! Bebeğiniz alerjik ve hassas bir cilde sahipse kullandığınız bebek bezi markasının kalitesi son derece önem taşıyor. İçeriğinde BPA, paraben ve lateks bulunmayan bebek bezi; hipoalerjenik yapısıyla her cilde uyum sağlıyor. En hassas ciltlerde bile hiçbir reaksiyona sebep olmayan bez, 7-14 kilogram ağırlığındaki bebeklere uygun olan 4 beden bir ürün. Paket içeriğinde bulunan 108 adet bebek bezi ile ekstra emiş gücünü deneyimlemeye ne dersiniz?

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2. Yüksek koruma sağlayan bebek bezi: Prima Pampers Bebek Bezi

Sızdırmaya karşı çepeçevre koruma sağlayarak bebeğinize en yüksek konforu sunan Prima Pampers Bebek Bezi, hassas ciltlerle uyumlu bir yapıya sahip. %100 pamuk malzeme kullanılarak bebek cildine uygun hâle getirilen bez, yumuşacık dokusuyla bebeğinizin tenini tahriş etmiyor. 5 beden olan bebek bezi, 11 ve 16 kilogram aralığındaki bebekler için güvenle kullanılabiliyor. Aylık fırsat paketi olarak sunulan ürünün içerisinde 116 adet bebek bezi bulunuyor. Bebeğinizin tenine yumuşak bir dokunuş yapan ve gün boyu sızdırmazlık sağlayan Prima favoriniz olabilir, bizden söylemesi!

3. Esnek kavrama özelliği ile bebeğinizin rahatını bozmayan Molfix Bebek Bezi

İçeriğinde paraben ve BPA bulunmayan Molfix Bebek Bezi, bebeğinin sağlığına önem verenlerin en çok tercih ettiği markaların başında geliyor. Türkiye'de ilk ve tek 3D elastik gövde sistemi teknolojisi kullanılarak üretilen bebek bezi, esnek yapısı ile bebeğinizin bedenini sıkıca sararken onu asla rahatsız etmiyor. Özel teknolojisi ile maksimum sızdırmazlık sağlayan ürün, gün boyu bebeğinizin üzerinde kalsa bile herhangi bir sızıntı yapmıyor. Bebeğinizin hassas tenine zarar vermeyecek sağlıklı ve kaliteli bir bebek bezi arayışındaysanız bu ürünü daha yakından incelemenizi tavsiye ederiz!

4. Hassas ciltli bebekler için Baby Turco Doğadan Bebek Bezi

İçeriğinde bulunan doğal Ege zeytinyağı ile bebeğinizin cildine yumuşacık bir dokunuş yapan Baby Turco Doğadan Bebek Bezi, anne ve babaların en çok tercih ettiği bebek bezleri listesinde başı çekiyor. Doğal Çukurova pamuğu ve Ege zeytinyağının bir araya geldiği bez, bebeğinizin hassas cildine kolayca uyum sağlıyor. Uzun süre üzerinde kalsa bile herhangi bir alerjik reaksiyon yaratmayan ürün, pişik gibi olumsuz sonuçlara sebep olmuyor. Ana kuzuları için doğadan alınan ürünlerle üretilen paketin içerisinde 20 adet bez bulunuyor. Doğallığı ve kalitesiyle adından söz ettiren ürünü sepetinize eklemeden geçmeyin!

5. Ultra emicilik sağlayan Bebem Natural Bebek Bezi

Gücünü doğanın özünden alan Bebem Natural Bebek Bezi, bebeğinin sağlığını düşünen ebeveynlerin gözü kapalı güvenebileceği bir diğer ürün. Bebek bezi, emici bölgesinde kullanılan doğal bambu lifleri ile ekstra emiş gücü sağlıyor. Bebeğinizin altını gün boyu kuru tutan ürün, cildini rahatsız etmezken hareketlerini kısıtlamıyor. İçeriğinde insan sağlığına zararlı hiçbir madde içermeyen Bebem Natural Bebek Bezi'ni gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 144 adet 5 beden bez içeren paketiyle bebeğinizin aylık bez ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Temiz içeriği ile çevre ve cilt dostu olan bebek bezine bayılacaksınız!

6. Ferahlatıcı etki: Sleepy Extra Günlük Aktivite Bezi

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Tam tamına 12 saat emme kapasitesi bulunan Sleepy Extra Günlük Aktivite Bezi, bebeğinizin hareketlerini kısıtlamadan eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor. Yoğun hareket gerektiren aktiviteler sırasında herhangi bir sızıntıya sebep olmayan bebek bezi, bebeğinizin vücudunu sıkıca kavrasa da esnek yapısıyla tenini rahatsız etmiyor. İçeriğinde bulunan doğal limon yağı sayesinde ferahlatıcı özelliği bulunan ürün, favori bebek ürününüz olabilir. Yan bantları sayesinde kolayca açıp kapatabileceğiniz bezi değiştirmek ise son derece kolay. Üstün kalite ve sızdırmazlık garantisi veren Sleepy Extra Günlük Aktivite Bezi'nin bebeğiniz için uygun olabileceğini düşünüyorsanız detayları incelemeyi unutmayın!

7. Uzun saatler kuruluk sağlayan Canbebe Bebek Bezi

Ön ve arka kısımlarında bulunan bariyerli kilit sistemi sayesinde üstün sızdırmazlık sağlayan Canbebe Bebek Bezi, yoğun aktiviteler sırasında bile sıvıyı içine hapsediyor. Eşsiz yapısı ile bebeğinizin bedenini kavrayan ve tenini rahatsız etmeyen ürün, anneler tarafından en çok tavsiye edilen bezler arasında bulunuyor. 12 saat boyunca kuruluk sağlayan bebek bezi, bebeklerin gece uykusunun bölünmesini engelliyor. Canbebe'nin renk değiştiren göstergesi ile bezin ıslaklığını gözlemleyebilir, bezi ne zaman değiştirmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Ebeveynlere büyük kolaylık sağlayan bebek bezi, 15-27 kilogram ağırlığındaki çocuklara oldukça uygun. 72 adet bebek bezi içeren mor paketi tereddüt etmeden deneyebilirsiniz.

8. Bebeğinin rahatını düşünenlere Paddlers Bebek Bezi

"Önceliğim bebeğimin konforu." diyorsanız Paddlers Bebek Bezi'ne bakmanız gerek! Elastik bant yapısı ile bebeğinizin bedenine uyumlu hâle gelebilen bez, vücudu sarıyor ve sızdırma yapmıyor. Dermatolojik testlerden geçerek özenle üretilen bebek bezi, insan sağlığına zararlı kimyasal içermiyor. Tamamen doğal pamuktan üretilen ürünü bebeklerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hassas ciltli bebeklerde bile hiçbir alerjik reaksiyona sebep olmayan bebek bezi, bebeğinizin gün boyu özgürce hareket etmesini sağlıyor. Yüksek emiş gücü ve kaliteli malzemesi ile bebeğinizin üzerinde uzun saatler kalsa bile rahatsızlık vermeyen bez, 8-19 kilogram aralığındaki bebekler için kullanılabiliyor.