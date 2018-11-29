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Gece bekçileriyle ilgili bomba iddiaya İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 21:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından, cadde ve sokaklarda görev yapan gece bekçilerinin "trafik para cezası uyguladıkları, kaldırıma park eden araçlara 350 TL park cezası uygulandığı" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Polis ve Jandarma personeline 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' tanzim etme görevi verilmiştir. Polis ve Jandarma personelinin dışında Çarşı ve Mahalle Bekçileri dahil herhangi bir birim veya kişi yetkilendirilmemiştir" denildi.

Gece bekçileriyle ilgili bomba iddiaya İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt

İçişleri Bakanlığı, cadde ve sokaklarda görev yapan gece bekçilerinin "trafik para cezası uyguladıkları, kaldırıma park eden araçlara 350 TL park cezası uygulandığı" iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklama şu şekilde: "Genel zabıtanın trafik kural ihlal tespit tutanağı düzenleme yetkisi Karayolları Trafik Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilmiş olup, bu hükmün uygulanmasını teminen 04.09.2018 tarihinde İl Valiliklerimize uygulamaya ilişkin usul ve esaslar gönderilmiştir.

Buna göre;

1- Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren makas atma,

2- Seyir halinde cep telefonuyla görüşme,

3- Emniyet kemeri takmama,

ihlallerine yönelik olarak Polis ve Jandarma personeline 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' tanzim etme görevi verilmiştir. Polis ve Jandarma personelinin dışında Çarşı ve Mahalle Bekçileri dahil herhangi bir birim veya kişi yetkilendirilmemiştir. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu’nun 60 ve 61. maddelerinde duraklama ve park etmenin yasak olduğu yerler sayılmış olup, yaya kaldırımına park etmenin cezası 108 TL, engellilerin araçları için ayrılmış olan bir alana park edilmesi halinde ise bu ceza iki katı 216 TL olarak uygulanmaktadır. Bu idari yaptırımların dışında herhangi bir ceza uygulanmamaktadır. Yapılan trafik denetimlerinin tek amacı; sürücü, yaya ve yolcu olarak karayolu üzerindeki güvenliğimizi tehdit eden ve yalnızca 2017 yılında 7.427 insanımızın ölümüne, 303.663 insanımızın yaralanmasına ve ayrıca her yıl yaklaşık 46.5 milyar TL’nin üzerinde ekonomik kayba yol açan önlenebilir bir yapıya sahip trafik sorunu ve kazalarıyla daha etkin bir mücadele etmektir. Bu anlayışla gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda; 2018 yılı Eylül ve Ekim ayları bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında; meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 8,9, bu kazalardaki ölümlerde ise yüzde 5,5 oranında azalma sağlandı. Vatandaşlarımızın trafikteki güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen denetimlerin güvenirliğini zedelemeyi amaçlayan bu şekildeki yanıltıcı ve yanlış haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Trafik denetimlerimiz ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ve can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak, belirlenen ve sürekli geri bildirilere göre revize edilen planlamalarımız doğrultusunda sürdürülecektir."

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gece bekçisi İçişleri Bakanlığı Bekçi

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bekciler yuksekokul ve universite mezunu polisler lise mezunu
Arkadaş bekçiler kolombo gibi :) görsen sanırsın dünyayı kurtaracaklar.
@thepain polis ile bekçei arasında geçen konuşma aşağıdadır. Polis: Dostum sen bana fotoğrafları çek yolla. Koçanı doldurmam için emir aldık malum biliyorsun. Ocan ayına kadar 5 aylık koçanlar dolacak, tepki çekmemek için seçim döneminde kesilmeyecek. Bekçi: Tamam arkadaşım o iş bizde. Çeker çeker yollarım. Polis: Aman dikkat et AKP'li bildiğin olmasın araçlar. Sonra başımıza iş almayalım. Bekçi: Sen merak etme. Zaten 15 Temmuz olmasaydı bu işi bulamazdık. Sayelerinde iş bulduk.
oturduğum sokağın alt tarafı cadde ibb caddeyi daralttı işlek cadde adamın biri hergün kaldırıma arabasını park ediyor 24 saat kaldırımda o kadar işlek caddeki bir polis adama ceza kessin yok kardeşim insanlar arabaların vızır vızır geçtiği yerde caddeden yürüyor kimsede adama birşey demiyor
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