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'Gece gündüz bizi konuşuyorlar' diyen Fatih Erbakan isyan etti: Yukarıdan talimat gitmiş, ambargo var

22.03.2024 16:56
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Seçim dönemine damgasını vuran Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan "Gece gündüz bizden bahsediyorlar. Bizden bahsetmekten kendilerini alamıyorlar" sözleriyle dikkat çekti. Erbakan, "Yukarıdan talimat gitmiş, ambargo var" diyerek televizyon ekranlarında yeterince yer bulmamalarına sitem etti.

'Gece gündüz bizi konuşuyorlar' diyen Fatih Erbakan isyan etti: Yukarıdan talimat gitmiş, ambargo var

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl’de partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Genç Caddesi'nde düzenlenen mitingde il ve ilçe başkanları ile belediye başkan adayları da yer aldı.

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NECMETTİN ERBAKAN'IN ALDIĞI CEZAYI ANIMSATTI

Burada konuşan Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın 1994'te Bingöl'de yaptığı konuşma nedeniyle ceza aldığını hatırlatarak, “Burası imanlı, inançlı insanların diyarı. İman kalesi, milli görüşün kalesi Bingöl’deyiz. 1994’te rahmetli Erbakan Hocamız, tam da bu meydanda meşhur konuşmasını yaptı, bu bölge insanın hakkını savunurken bu konuşma dolasıyla siyasi yasaklı hale geldi, ceza aldı. Allah gani gani rahmet eylesin. Hayatı boyunca mazlumun, ezilenin, hakkı yenenin yanında durdu. Bu bölge insanın derdiyle dertlendi, haklarını savundu, bu bölgenin kalkınması için, doğuda ve güneydoğuda çimento fabrikaları, şeker fabrikaları, azot sanayi tesisleri, deri işleme, et balık kombinaları, süt tesisleri, organize sanayi bölgeleri bütün bunları bu bölgeye kazandırdı. Bugün biz de Erbakan Hocamızla aynı çizgide yürüyen Yeniden Refah Partisi olarak, bu bölge insanını kucaklamaya ve bu bölge insanın derdiyle dertlenerek derdine derman olmaya geliyoruz inşallah” dedi.

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‘BİZDEN BAHSETMEKTEN KENDİLERİNİ ALAMIYORLAR’

Seçimlerde oylarını artıracaklarını belirten Erbakan şöyle devam etti:
“Şimdi bütün gazeteciler, televizyoncular, anketçiler, hatta rakip siyasi partidekiler dahi gece gündüz Yeniden Refah’ı konuşuyor. Gece gündüz Anadolu'da, sahada, en güçlü rüzgar Yeniden Refah Partisi'nin rüzgarıdır, diyorlar. Ya bizi çıkartamıyorlar. Neden? Çünkü ambargo var, talimat var. Yeniden Refah Partisi adayları ve genel başkanı televizyonlara çıkamıyor, yasak konulmuş. Gece gündüz Yeniden Refah'tan konuşuyor, Yeniden Refah stratejisinden bahsediyorlar.

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Yeniden Refah Partisi'nden bir temsilciyi davet edip de 'Ya siz ne diyorsunuz, sizinle ilgili konuşuyoruz, sizin bir sözünüz var mı? Size cevap hakkı doğdu. Sizin adınız geçti' diyemiyorlar. Bizzat yukarılarda talimat gitmiş gazetelere, televizyonlara bugün Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı ve adaylarının çıkabilmesi mümkün değil. Buradan Bingöl'den bunu ilan ediyorum. Bizden bahsetmekten kendilerini alamıyorlar. Gece gündüz bizden bahsediyorlar ve hepsinin mutabık kaldığı nokta diyorlar ki 'Bu seçimlerde oyunu arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacaktır'” diye konuştu. (DHA)

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102783_YENIDEN-REFAH-PARTISI-GENEL-BASKANI-FATIBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Erbakan
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