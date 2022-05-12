Gece kulübü çıkışında kanlı olay! Birlikte eğlendiği arkadaşını öldürdü

Korkunç olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yıldız, iddiaya göre M.G.'nin de aralarında bulunduğu 4 arkadaşıyla konser için Osmaniye'den Adana'daki bir gece kulübüne geldi.

Konser çıkışı Mehmet Yıldız ve M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında M.G., cebinden çıkarttığı bıçakla Yıldız'ı göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Yıldız, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLAR YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ

Bu sırada olayda kullandığı bıçağı kaldırımdaki çiçeklerin arasına atan M.G., kaçmaya çalıştığı sırada çevredeki vatandaşlarca yakalanarak, polise teslim edildi. Hastanede ameliyata alınan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. (DHA)

