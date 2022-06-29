Gece kulübündeki 21 genç sabaha karşı ölü bulunmuştu! Gizemli olayda kan donduran şüphe: Cesetleri incelerken...

Tüm dünyada gündem olan korkunç olay Güney Afrika'daki bir gece kulübünde meydana gelmişti. Gece kulübünde ölü bulunan 21 gencin ölümüyle ilgili bazı noktalar halen aydınlatılmayı bekliyor. 21 gencin gizemli bir şekilde hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KORKUNÇ ŞÜPHE

Soruşturmaya yakın bir kaynak, gençlerin zemin katta yetersiz havalandırılan bir odada gaz sızıntısından zehirlenerek ölmüş olabilecekleri ihtimali üzerinde durulduğunu ifade ederek, ölümlerin karbon monoksit zehirlenmesinden mi, propan gazından mı yoksa barın içinde yanan başka bir petrol ürününden mi kaynaklandığını belirlemek için testlerin sürdüğünü aktardı.

CESETLER İNCELENİRKEN...

Kaynak ayrıca, cesetleri incelerken cesetlerden tuhaf bir kimyasal koku geldiğini belirterek, bunun hangi kimyasal olduğunun net olmadığını ve polisin olay yerindeki tüm aletleri incelediğini sözlerine ekledi.

Adli tıp ekibinden bir sözcü, nihai rapor çıkana kadar soruşturmanın herhangi bir yönü hakkında yorum yapmayı reddetti. Doğu Kap eyalet hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise, hayatını kaybeden gençler üzerinde otopsi yapıldığı ve örneklerin inceleme için bir laboratuvara gönderildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Güney Afrika’nın Doğu Londra kentindeki Enyobeni adlı gece kulübünde 26 Haziran’da, sınavların bitişini kutlamak için toplanan 14-20 yaşları arasındaki 21 genç henüz bilinmeyen bir nedenle ölmüştü. Hayatını kaybedenler arasında 13 yaşında bir kız çocuğu da bulunurken, 18 yaşından küçüklere alkol servisi yapmanın yasa dışı olduğu Güney Afrika’da söz konusu gece kulübü olayın ardından kapatılmıştı. (İHA)

