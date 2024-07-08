Gece terlemelerine son! Rahat bir uyku için serinletici klimalı yastıklar

Sıcak yaz gecelerinde ferah bir uyku çekmek ve sabaha dinlenmiş uyanmak hepimizin hayali. Bunun için hem konforlu hem de teknolojik klimalı yastıklar, sıcak havanın bile uykunuzu bozmasına izin vermiyor. Geceleri terlemeye son veren yastıklarla uykuya dalmanın tadını çıkarabilirsiniz. İşte, her mevsim sağlam bir uyku çekmek için vazgeçilmeziniz olacak klimalı yastıklar!

1. Uykusuz geçen geceler tarih oluyor: Formeya Klimalı Yastık

Formeya Klimalı Yastık, özel Spacer kenar uygulaması ve yüksek hava geçirgenliği ile terlemeyi önleyerek sıcaklığa bağlı uyku bölünmelerini engelliyor. Yumuşak ve hafifliğiyle iyi bir uyku çekmeye yardımcı olurken çıkarılabilir fermuarlı kılıfı sayesinde de pratikçe makinede yıkanabiliyor. 50x70 cm boyutlarındaki klimalı yastık, 700 gram silikonize elyaf dolgusuyla orta sertlikte ve destekleyici bir yapıya sahiptir. Ayrıca beyaz renkteki bezayağı dokuması ve mikrofiber kumaşıyla şıklık ve rahatlığı bir araya getiriyor.

2. Serinliği keşfedin: Davina Cooler Extreme Klimalı Visco Yastık

Cooler Extreme Yastık Kılıfı ile kafanızı koyduğunuz andan itibaren ferah hissettiren Davina Cooler Extreme Klimalı Visco Yastığın visco süngeri, baş ve boyun şeklinizi hafızasına alarak uyku sırasında sırtüstü, yan ya da yüzüstü pozisyonunuza uyum sağlıyor. Üstelik anti alerjik ve antibakteriyel özellikleriyle sağlıklı bir uyku ortamı yaratan yastığın nefes alan kumaşı ve yüksek termal iletkenliği ile gece boyunca terlemeden tasasızca uyuyabilirsiniz. CertiPur ve Oeko-Tex sertifikalarıyla kalite ve güvenliği de tescillenmiş olan 60x40x14 cm ölçülerindeki yastık, optimum yüksekliğiyle boyun, omuz ve başınıza hak ettiği desteği veriyor.

3. Gece terlemelerine elveda dedirten: Komfort Home Welsoft-Microfiber Klimalı Yastık

Günümüzde iyi bir uyku çekmek her şeyden önemli olduğundan Komfort Home Welsoft-Microfiber Klimalı Yastığın 50x70 cm boyutu ve bir tarafının welsoft kumaşı, diğer tarafının ise mikrofiber saten kaplı olması pek çok kullanıcıya hitap ediyor. İçerisindeki özel silikon dolgusu ve hava delikleri ile yazın serin kalmaya yarayan yastık, uyurken hava sirkülasyonu yapıyor ve terletmiyor. Ayrıca, antibakteriyel ve antialerjik olması da hijyenik bir uyku ortamı oluşturuyor. Yumuşak ve hafif yapısı ile uyurken ağırlık hissettirmeyen yastığın katlandığında az yer kaplaması da cabası!

4. Bir yastıkta aradığınız her şey: Othello Classico Soffica Kaz Tüyü Nefes Alabilir Yastık

Kaz tüylü oluşuyla konforu ve sağlıklı bir uykuyu bir araya getiren Othello Classico Soffica Kaz Tüyü Nefes Alabilir Yastık, tüy geçirmeyen Nomite özellikli %100 pamuk kumaşı sayesinde ekstra keyifli bir deneyim yaratıyor. Yıkanması da çok kolay 50x70 cm boyutundaki klimalı yastığı sadece 30 derecede yıkayarak çamaşır suyundan uzak durmanız yeterli olacaktır. Yan ve sırt üstü yatanlar için ideal olan yastıkla her gece bulutların üzerinde uyuyormuş gibi hissedeceksiniz!

5. Uyurken rahat edemeyenler buraya: English Home Aura Boncuk Elyaf Nefes Alabilir Yastık

Uyku kalitenizi yükseltmek ve sabahları tazelenmiş hissetmek istiyorsanız English Home Aura Boncuk Elyaf Nefes Alabilir Yastık tam size göre! %100 pamuk kılıfı ve %100 polyester dolgusu ile klimalı yastık, nefes alabilen tasarımı ile sizi gece boyunca serin tutar. Elde ve makinede yıkama imkanı ile de bakımını kolayca yapabileceğiniz 50x70 cm boyutundaki yastık, ısı dengesi özelliği ile yazın terletmez, kışın üşütmez; her mevsim huzurlu bir uyku sunar.

6. Deliksiz bir uyku için biçilmiş kaftan: Madame Coco Klimalı Yastık

Destekleyici yapısıyla en iyi uyku deneyimini veren Madame Coco'nun Klimalı Yastığı doğal dizaynı sayesinde terleme yapmaz ve kötü koku oluşturmaz. Ayrıca yıkanabilir ve kenarlarının hava alabilir olmasıyla da temizliği ve kurutması da oldukça kolay. Mikrofiber dış kumaşı ve silikon elyaf iç dolgusu ile 50x70 cm ölçülerindeki ve 700 gr ağırlığındaki klimalı yastık, ferah bir uyku çekmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak.

7. Uyku problemlerine elveda demek için: Yataş Frio Klimalı Yastık (2 Adet)

Yataş Frio Klimalı Yastık, şık kapitoneli tasarımı ve özel Spacer kenar uygulamasıyla terlemeye son veriyor ve size kesintisiz bir uyku yaşatıyor. Yumuşak, kabarık ve hafif iç dolgusu ile yastığa kafanızı koyduğunuz an bulutların üzerindeymiş gibi hissedeceksiniz. Üstelik Frio yastık yüksek hava geçirgenliğine sahip olduğu için yazın bile sakince uyuyabilirsiniz.

8. Sabaha enerjik uyanmanız için: Nakkısh Klimalı Yastık (2 Adet)

Sıcak yaz gecelerinde ter içinde uyanmaktan yorulduysanız Nakkısh Klimalı Yastık aradığınız ürün olabilir. Klimalı yastık, 900 gr silikon dolgusu ve mikrofiber dış materyali ile hem rahat hem de serin bir uyku sunuyor. 50x70 cm boyutundaki antibakteriyel yastıklar, hava geçirgenliği ile uyku kalitenizi artırırken uyku sırasında ortaya çıkan nemi hapsedip kullanılmadığında havaya bırakıyor. Nakkısh yastığın yıkanabilir ve koku yapmaz özellikleriyle her gece tertemiz ve iyi bir uyku çekmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

9. Şık ve işlevsel: Skyes Home Antibakteriyel Klimalı Yastık

Skyes Home Antibakteriyel Klimalı Yastık, mikrofiber dış kumaşı ve saf boncuk silikon iç dolgusu ile iyi bir uyku deneyimi yaşatıyor. Terlemeyi önleyen ferah tasarımı ve sıcaklık değişimlerine karşı boynunuzu koruma özelliği ile artık deliksiz bir uyku çekmek mümkün. Ayrıca, kokusuz, doğal ve yıkanabilir olması ile pratik bir kullanımı olan, 50x70 cm ölçülerinde ve sadece 700 gr ağırlığındaki yastık, yüksek hava alımı sayesinde kolayca yıkanıp kurutulabiliyor. Beyaz ve açık gri rengiyle yatak odanıza şıklık katacak yastık, uykunuzun kalitesini artırmak için ideal!

10. Ortopedik ve boyun destekli: Puffiber Visco Parçacık Dolgulu Hava Kanallı Klimalı Yastık

Geceleri terlemeden uyumak istiyorsanız Puffiber Visco Parçacık Dolgulu Hava Kanallı Klimalı Yastığa bir şans verebilirsiniz! İç dolgusu visco, dış kumaşı ise pamuklu örme olan yastık, hava geçiren yapısıyla terlemeden rahat bir uyku çekmenize yardım ediyor. Boyutu 60x40 cm'deki beyaz renkli yastık, hem konforu hem de serinliği bir arada veriyor. Puffiber’in pamuklu ve visco materyallerinin hem yumuşak hem de destekleyici oluşuyla artık geceleri ter içinde uyanmaya son!

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