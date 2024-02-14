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Ev giyimde rahatlık arayanların favorisi polar sabahlık modelleri

11.02.2024 22:30 | Son Güncelleme:
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Siz de evde rahatlığınıza düşkünseniz aradığınız şey bu içerikte! Rahat etmenin en şık ve pratik yolu olan polar sabahlıklarla kahvenizi yudumlarken, televizyon izlerken ya da evde keyif yaparken rahatlığın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Şık tasarımları ve yumuşacık dokularıyla gün boyu konfor sunan 10 polar sabahlık modelini sizler için derledik. Gelin, birlikte göz atalım!

Ev giyimde rahatlık arayanların favorisi polar sabahlık modelleri

Evde geçirdiğimiz zamanda size mükemmel bir konfor sunan polar sabahlıklarla rahatlığı en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Birbirinden renkli ve içinizi ısıtan tasarımlarıyla sıcak kalmanızı sağlayan sabahlıklar evde geçirdiğiniz her anı daha da keyifli bir hale getiriyor. Haydi, sizin için seçtiğimiz polar modellerine daha yakından bakalım.

1. Gün boyu rahatlık sizinle: U.S. Polo Assn. Kadın Lacivert Polar Sabahlık

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U.S. Polo’nun lacivert polar sabahlığı konfor ve şıklığı bir araya getiriyor. Özel olarak seçilmiş kumaşı sayesinde terlemeyi önleyen ve nefes alabilen bir yapıya sahip olan sabahlık gün boyunca rahat ve ferah hissetmenizi sağlıyor. Yumuşak dokusuyla lüks bir his veren polar sabahlık %100 polyester içeriğe sahip. U.S. Polo Assn. kalitesiyle tasarlanan ürün, belindeki kuşağı ve her iki yanda bulunan geniş cepleriyle harika bir sabahlık seçeneği!

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2. Hem konfor hem de şıklık arayanların tercihi: DAGi Kadın Pembe Polar Sabahlık

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Rahat bir sabahlık alternatifi sunan DAGi'nin polar sabahlığı %100 polyester malzemeden üretiliyor. Hassas yıkama gerektiren sabahlığın 30 derece sıcaklıkta yıkanması tavsiye ediliyor. Ağartıcı kullanılmaması ve kurutma makinesinde kurutulmaması gereken ürün pembe renk tonuyla zarif bir görünüme sahip. Hem şıklığıyla hem de kullanım kolaylığıyla öne çıkan Dagi sabahlık, konforlu bir gün geçirmenizi vaat ediyor. Kuşaklı tasarımı sayesinde vücudunuza göre ayarlayabileceğiniz sabahlık cepli yapısıyla da eşyalarınızı yanınızda taşımayı sağlıyor.

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3. Güne yumuşacık uyanın: Fnkdor Kadın Lacivert Polar Sabahlık

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Çift yüzlü kadife malzemeden üretilen Fnkdor Kadın Lacivert Polar Sabahlık polyester, pamuk ve spandeks malzeme kullanılarak üretiliyor. Sadece elde yıkanabilen kapüşonlu sabahlık kuşaklı kapatma türüne sahip. Düz deseni ile zamansız bir görünümü olan polar sabahlığın yumuşak dokusu ve kısa yapısı kolay hareket etmenizi sağlarken kış aylarının soğuklarından da korunmanızı sağlıyor.

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4. Üstünüzden çıkaramayacaksınız: Wordex Kadın Pembe Polar Sabahlık

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Wordex markasının sabahlığı, sizi sıcak tutarken terleseniz dahi teninizin kuru kalmasını sağlayan Welsoft Polar kumaştan üretiliyor. Soğuk kış günlerinde sıcaklığı ve konforu bir arada sunan polar sabahlık, kapşonu sayesinde başı sıcak tutarken cepli tasarımıyla da kullanım kolaylığı sağlıyor. Makinede yıkanabilir olmasıyla da temizlik konusunda pratiklik sunan sabahlığın yumuşak dokusu günün her anında sıcacık kalmanıza yardımcı oluyor.

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5. Rahatlık ve şıklık bir arada: Kadın Yeşil Sabahlık

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Yeşil renk seçeneğiyle dikkat çeken sabahlık, makinede yıkanabilir özelliğiyle pratik bir kullanım sunuyor. Kolları antrasit renk olan polar sabahlığın kapüşonlu tasarımı ekstra sıcaklık sunarken yan kısmında bulunan iki cep detayıyla da fonksiyonellik sağlıyor. Kısa boyuyla hareket özgürlüğü sağlayan sabahlık ev içinde hem rahat hem de sıcak kalmanızı sağlıyor.

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6. Güne pozitif bir başlangıç yapın: Miespiga Erkek Lacivert Polar Sabahlık

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Miespiga Erkek Lacivert Polar Sabahlık, antibakteriyel özelliğe sahip olan ve astım, bronşit ya da toza alerjisi olanlar için oldukça sağlıklı olan Welsoft kumaştan üretiliyor. Polyester elyaflarından yapılan Welsoft kumaş aynı zamanda yumuşak dokusu ve sıcak tutan yapısıyla da konfor sağlıyor. Oeko-Tex standardına uygun olarak üretilen sürdürülebilir ve doğa dostu polar sabahlık şıklığı ve kullanışlılığı bir arada sunuyor. Kapüşonlu ve şal yaka tasarıma sahip sabahlık cepleri ve ayarlanabilir kuşağıyla da fonksiyonellik sağlıyor.

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7. Üstünüzde hiç yokmuş gibi hissettiren: Cici Ten Erkek Siyah Polar Sabahlık

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Cici Ten Erkek Siyah Polar Sabahlık, hafif, hacimli ve kabarık bir kumaş olan anti-philing polar kumaşı sayesinde boncuklanma ve tüylenme yapmıyor. Bunun yanında alerjisi olanları rahatsız etmeyen ve elektriklenme minimum düzeyde tutan yapısıyla da uzun ömürlü olan sabahlık %100 kesik elyaftan yapıldığından sıcak tutan ve vücut ısısını dışarı vermeyen bir tasarıma sahip. Rahat kesimi ve çeşitli beden seçenekleriyle Cici Ten sabahlık konforlu ve sağlıklı bir seçenek sunuyor.

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8. Evde rahatlık arayan beylere: City Comfort Erkek Siyah Polar Sabahlık

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Günün her anında konfor ve stil sunan City Comfort Erkek Siyah Polar Sabahlık üstün kaliteli %100 polyester malzemesiyle öne çıkıyor. Soğuk havalarda dahi yumuşak yapısıyla içinizi ısıtan polar sabahlık evde geçirdiğiniz zamanı keyifli hale getiren bir tasarıma sahip. Kapüşonu, iki ön cebi ve kuşağıyla pratik kullanım sağlayan siyah sabahlığın ekstra yumuşak dokusu ve hızlı kuruma özelliği de konforunuzun gün boyu devam etmesine yardımcı oluyor.

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9. Özgün tasarım: John Christian Erkek Ekoseli Polar Sabahlık

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John Christian markasının İskoç tartan kumaştan ürettiği polar sabahlık, üstün kalitesiyle öne çıkıyor. Sabahlığın %100 polyester malzemesi konforlu bir kullanım sunarken makinede yıkanabilir olması da bakımını kolaylaştırıyor. Geleneksel İskoç Siyah İzle tartan deseniyle göz alıcı bir görünüme sahip olan sabahlığın ön kısmında iki cebi ve bel çevresi için bir kuşağı bulunuyor. Şal yaka tasarımı ve ortalama 125 cm'lik bir uzunluğu olan ekoseli polar sabahlık evde konforlu bir rahatlık sağlıyor.

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10. Zarif ve uzun ömürlü : Revise Erkek Bordo Polar Sabahlık

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Pamuk ve polyesterin mükemmel kombinasyonunu sunan Revise Erkek Bordo Polar Sabahlık yumuşak dokusuyla rahatlık sunarken polar yapısı ile de sıcak tutuyor. Zarif bir stil sunan sabahlığın iç kısmında bulunan pamuk liflerinin sıcak tutan yapısı ekstra konfor sağlıyor. İki cebi ve uzun kemer detayıyla da pratiklik sunan ürün, günlük kullanımınızda rahatlık ve şıklık katacak bir tasarıma sahip.

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