Gece vakti gelip elindeki maddeyle işaretler çizdi! Görüntüleri izleyince şoke oldu: Kara büyü olduğunu düşünüyorum

İstanbul Kartal'da gece saatlerinde bir kadın, ellerindeki malzemelerle bir dükkanın kapısına işaretler çizdi. Kapıdaki bir işareti fark eden dükkan sahibi görüntüleri izleyince şoke oldu. Kadının kapının diğer tarafına da benzer bir işaret yaptığını gören adam kendisine kara büyü yapıldığını iddia etti.

"DOMUZ YAĞIYLA BÜYÜ' İDDİASI

Kartal'da meydana gelen olayda gece saatlerinde bir kadın, yüzünde bir maske elinde malzemeler ile geldiği dükkanın kapısına elini sürdüğü maddeyle işaretler çizdi. Görüntüleri inceleyen dükkan sahibi kendisine domuz yağıyla büyü yapıldığını iddia etti. Dükkan sahibi o kadının bulunmasını ve işaretlerin ne anlama geldiğinin ortaya çıkmasını istediğini belirtti.

"KARA BÜYÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Show Haber'in haberine göre dükkan sahibi, "Büyü olduğunu düşünüyorum. Böyle gelip profesyonelce işaretlerini yapıyor kapıya. O işaretlerin domuz yağıyla yapılmış bir büyü, kara büyü olduğunu düşünüyorum. Kapalı bir bayan, geliyor soğukkanlı bir şekilde dükkanın girişine bir haç işareti yapıyor. Kameraları inceledikten sonra kapının sağ tarafında da aynı işareti gördük. İnsan psikolojik olarak da etkileniyor." dedi.



