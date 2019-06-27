HABER

Gece yarısı feci kaza! 4 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 03:46 | Son Güncelleme

Malatya'da, 4 otomobilin karıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Gece yarısı feci kaza! 4 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, gece saatlerinde Özsan Sanayi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Turgut Özal bulvarından kent merkezi yönüne giden, Bülent Yılmaz (46) yönetimindeki 44 EN 376 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durdu.

Aynı yöne ilerleyen Kemal Göçer yönetimindeki 16 JOF 96 plakalı otomobil, Sinan Karakuş yönetimindeki 12 AP 577 plakalı otomobil ve Ali Çalım yönetimindeki 46 VL 088 plakalı otomobil Yılmaz'ın aracına çarptı. Kazada, otomobillerde bulunan Ali Çalım (38), Ali Yılmaz (7), Seher Özdemir (48), Gültekin Yılmaz (46), Bülent Yılmaz (46) ve Niyazi Özdemir yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kapanan yol ise otomobillerin kaza yerinden çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

PARTNERKırmızı ruj en çok onlara yakışıyorKırmızı ruj en çok onlara yakışıyor
Diyarbakır merkezli 15 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 40 gözaltıDiyarbakır merkezli 15 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 40 gözaltı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü pektus hastalığı için turuncuya büründü15 Temmuz Şehitler Köprüsü pektus hastalığı için turuncuya büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın 'Yok ederiz' tehdidine yanıt geldi! Gerilim tırmanıyor

Trump'ın 'Yok ederiz' tehdidine yanıt geldi! Gerilim tırmanıyor

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar!

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır merkezli 15 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 40 gözaltı

15 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 40 gözaltı

Şehit Eren'in adı Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sına verildi

Artık adı göklerde yaşayacak!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Son dakika! Bakan Hulusi Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar Yunan mevkidaşı ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.