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Gece yarısı feci kaza: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 05:19 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaza Muğla- Fethiye Karayolu Osman Kaya Bulvarı Karagedik kavşağında meydana geldi. Ümit E. (33) yönetimindeki 32 AD 291 plakalı limon yüklü kamyon, Mustafa Kılıçarslan (54) idaresindeki 48 GZ 191 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan aydınlatma direğini yerinden söken araçlar yaklaşık 25 metre sonra durabildi.

OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Kılıçarslan ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza nedeniyle devrilen kamyonun sürücüsü Ümit E'de Fethiye Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otomobilde sıkışan iki kişinin ceset yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri tarafında otomobilden çıkarıldı. Cesetler Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Kamyonun kasasında buluna limonların kazada yola saçılması nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapandı. Karayolu ekiplerinin yolu temizlemesi ve araçların kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.

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(AA / İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla trafik kazası

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