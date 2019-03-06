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Gece yarısı korkunç kaza: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 02:27 | Son Güncelleme

Edirne'nin Havsa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır, 5 kişi yaralandı.

Gece yarısı korkunç kaza: Yaralılar var

Kaza, bu gece Havsa ilçesininin Çanakkale yoluna dönüş kavşağında meydana geldi. Saim Karaduman'ın kullandığı 22 KB 421 plakalı otomobil, Sinan Şener'in idaresindeki 41 UY 303 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Karaduman ile birlikte 5 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır oluğu belirtilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Edirne Havsa trafik kazası

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