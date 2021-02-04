HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gece yarısı korkunç olay: Teras kattan yola düşen şahıs hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç olay: Teras kattan yola düşen şahıs hayatını kaybetti

04.02.2021 07:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gece yarısı korkunç olay: Teras kattan yola düşen şahıs hayatını kaybetti

Karaman’da 4 katlı binanın teras katından yola düşen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni araştırılan 50 yaşındaki adamın iki ayağının da kırık olduğu tespit edildi.

Olay, gece saat 23.50 sıralarında Fenari Mahallesi Şehit Zafer Ak Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde yerde yatan Hüseyin Çavaş’ın (50), hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı. Çavaş’ın yere düşerek öldüğünü sonradan öğrenen yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Çavaş’ın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Her iki ayağı da kırık olan Çavaş’ın kazayla mı düştüğü, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
İstanbul Valiliği'nden 'Boğaziçi' açıklamasıİstanbul Valiliği'nden 'Boğaziçi' açıklaması
Spiral nedir? Spiral nasıl takılır? Yan etkisi var mıdır?Spiral nedir? Spiral nasıl takılır? Yan etkisi var mıdır?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Van'da yürek burkan olay: Köpek, donarak ölen yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor

Yürek burkan olay: Günlerdir başlarından ayrılmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de iki önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de iki önemli görüşme

Ankara-İstanbul yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Ankara-İstanbul yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Nevşin Mengü'nün yeni adresi belli oldu

Nevşin Mengü'nün yeni adresi belli oldu

İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Boğaziçi' açıklaması

Pendik'te feci kaza! Beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır, 4 yaralı

Gece vakti feci kaza! 1'i ağır 4 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.