Gece yarısı kritik karar! Bakan Çavuşoğlu atama kararını telefonda açıkladı

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün gece bazı büyükelçileri telefonla aradı ve yeni görev yerlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Buna göre, eski müsteşar yardımcılarından Cihad Erginay Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğine, Kaan Esener Türkiye'nin Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimi Temsilciliğine, Mehmet Kemal Bozay Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki Daimi Temsilciliğine, Murat Ateş Brazilya Büyükelçiliğine, Ümit Yardım Viyana Büyükelçiliğine atandı.
Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mehmet Samsar Moskova Büyükelçisi, Kafkasya Orta Asya Rusya ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Şefik Vural Altay Buenos Aires Büyükelçisi olarak görevlendirildi.
Bakan Çavuşoğlu'nun ataması yapılan büyükelçileri aramaya devam ederek yeni görevlerini bildireceği öğrenildi.
AA
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