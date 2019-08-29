HABER

Gece yarısı vahşet! Annesini canice öldürdü ardından 112'yi arayıp yardım istedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 00:54 | Son Güncelleme

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı annesi Meryem K.’yı (50) boğarak öldüren M.K. (28), sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekiplerine suçunu itiraf eden cinayet şüphelisi, gözaltına alındı.

Gece yarısı vahşet! Annesini canice öldürdü ardından 112'yi arayıp yardım istedi!

Olay, dün ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesinde meydana geldi. M.K.,birlikte yaşadığı annesi Meryem K. ile henüz bilinmeyen nedenden tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen M.K., annesinin boğazını sıktı. M.K., bir süre sonra 112 Sağlık ekiplerini arayarak hareketsiz yatan annesi için yardım istedi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Meryem K.’nın cansız bedeni, otopsi için Odu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, Meryem K.nin boğazında darp izi olduğu ve boynunun kırıldığı tespit edildi.

Olayda cinayet bulguları üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.K.’nın ifadesine başvurdu. Soruşturma yürüten polis ekiplerine cinayeti itiraf eden M.K., gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)

PARTNER İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı
Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!
Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme!Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu Altınordu cinayet

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti: Çok sayıda yaralı var!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü!

Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme!

28 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

28 Ağustos 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

28 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

28 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

Ankara'da kanlı pusu! Polis kılığına girip 20 saat beklediler

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’dan Türkiye ve S-400 açıklaması

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.