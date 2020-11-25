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  4. Gece yatmadan önce mutlaka yapın! Kanalizasyona tuzlu karışımı döktüğünüzde...

Gece yatmadan önce mutlaka yapın! Kanalizasyona tuzlu karışımı döktüğünüzde...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tıkanmış küvet nedeniyle sıcak bir duş alamamak, mutfak lavabosunun sinir bozucu bir şekilde tıkanması kuşkusuz hepimizin başına gelmiştir. Ancak bu sorunun üstesinden gelmenin yolunu artık biliyoruz.

Gece yatmadan önce mutlaka yapın! Kanalizasyona tuzlu karışımı döktüğünüzde...

Gider borularınız sık sık tıkanıyorsa daha iyi çalışmasına yardımcı olmak için tuz yöntemini deneyebilirsiniz. İşte o yöntem.

Yarım bardak karbonat, tuz, sirke ve yarım litre kaynar su. Yatmadan hemen önce çözeltinin gece boyunca oturmasına izin vermek ve ona yapması gerekeni yapması için daha fazla zaman vermek için şunları yapın: Tuzu ve karbonatı gidere boşaltın. Sirkeyi ekleyin ve karışımı yaklaşık bir dakika köpürtün. En az üç litre kaynar suyla yıkayın.

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KARIŞIM YAĞLARI PARÇALIYOR

Tuz, yağların ve emülsiyon haline getirilmiş yağların parçalanmasına yardımcı olur, böylece sirke ve sıcak suyla borulardan daha kolay yıkanabilirler.

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