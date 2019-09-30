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Gece yüzmek için girdiği baraj gölünde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 08:20 | Son Güncelleme

ADANA'da, gece arkadaşlarıyla birlikte eğlendikten sonra yüzmek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren Hayriye Kara (22), boğuldu.

Gece yüzmek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da, gece arkadaşlarıyla birlikte eğlendikten sonra yüzmek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren Hayriye Kara (22), boğuldu.
Olay, dün gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nde meydana geldi. Hayriye Kara, eğlendiği arkadaşlarıyla birlikte Seyhan Baraj Gölü kıyısına geldi. Kara, iddiaya göre bir süre sonra, kıyafetlerini çıkartıp, yüzmek için suya girdi. Genç kızın suda bir anda gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, göle girip, Kara'yı çıkartmak istedi. Genç kızı bulamayan arkadaşları, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, kıyıdan birkaç metre açıkta Kara'nın cesedini buldu. Sudan çıkartılan Kara'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan Kara'nın olay anında yanında bulunduğu iki arkadaşını ifade için karakola götüren polis, soruşturmaya devam ediyor.

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Gece yüzmek için girdiği baraj gölünde boğulduGece yüzmek için girdiği baraj gölünde boğulduGece yüzmek için girdiği baraj gölünde boğuldu

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