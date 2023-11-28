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Geçici ateşkeste 5. takas! 10 İsrailli esir daha yetkililere teslim edildi

28.11.2023 21:49 | Son Güncelleme:
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Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu. Öte yandan serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isim listesi yayımlandı.

Geçici ateşkeste 5. takas! 10 İsrailli esir daha yetkililere teslim edildi

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, Hamas tarafından bırakılan 10 İsrailli esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teslim edildiğini duyurdu. İsrail ile Hamas arasında "insani aranın" iki daha gün uzatılması kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isim listesi yayımlandı. Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre serbest bırakılacaklar arasında 15 kadın ve 15 çocuk bulunuyor.

AA-20231128-33041456-33041440-ISRAIL_HAPISHANELERINDEKI_33_FILISTINLI_COCUK_VE_KADIN_ESIR_SERBEST_BIRAKILDI

Listedeki Filistinli esirlerin isimleri şöyle sıralanıyor:

Ahmed Nevvaf Niyaz Selayme

Mutez Hıdır Muhammed Hamis Selayme

Kassam Mahmud Musa Atun

Muhammed İmad İbrahim Atun

Adem Mahmud Muhammed Ebu Hamid

Hamza Raid Hamza Mağribi

Muhammed Memduh Kemal Hamed

Ali Mervan Fuad Alem

Mahmud Halil Ahmed Selayme

Nuh Nasır İbrahim Besiso

Muhammed Mahmud Hamamra

Yezen Hamza Şahir Affane

Malik Muhammed Arafat Diybe

Mumin Muhammed Nayif Salibi

Muhammed Ahd Yunus Şatara

Esil Semih Hıdır

Ayet Celal Muhammed Temimi

Ruba Fehmi Dar Asi

Hale Ömer Gannam

Şeza Muhammed Salih Bergusi

Lemis Mahir Ebu Arkub

Feyruz Abdullah Selame

Şeyma Ahmed Hindi

Hanin Ekrem Mesaid

Hulud Nidal Şitivi

Umeyme Abdullah Beşarat

Mirvet Munir Haşime

Mirvet Mahmud el-İzze

Menal Dudin

Sureyya Mahmud Ebul Heva

Listede serbest bırakılan esirlerin Filistin'in hangi kentinden olduklarına dair bilgiye yer verilmedi.

  • Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

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