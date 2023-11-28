Geçici ateşkeste 5. takas! 10 İsrailli esir daha yetkililere teslim edildi

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, Hamas tarafından bırakılan 10 İsrailli esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne teslim edildiğini duyurdu. İsrail ile Hamas arasında "insani aranın" iki daha gün uzatılması kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 30 Filistinli esirin isim listesi yayımlandı. Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre serbest bırakılacaklar arasında 15 kadın ve 15 çocuk bulunuyor.
Listedeki Filistinli esirlerin isimleri şöyle sıralanıyor:
Ahmed Nevvaf Niyaz Selayme
Mutez Hıdır Muhammed Hamis Selayme
Kassam Mahmud Musa Atun
Muhammed İmad İbrahim Atun
Adem Mahmud Muhammed Ebu Hamid
Hamza Raid Hamza Mağribi
Muhammed Memduh Kemal Hamed
Ali Mervan Fuad Alem
Mahmud Halil Ahmed Selayme
Nuh Nasır İbrahim Besiso
Muhammed Mahmud Hamamra
Yezen Hamza Şahir Affane
Malik Muhammed Arafat Diybe
Mumin Muhammed Nayif Salibi
Muhammed Ahd Yunus Şatara
Esil Semih Hıdır
Ayet Celal Muhammed Temimi
Ruba Fehmi Dar Asi
Hale Ömer Gannam
Şeza Muhammed Salih Bergusi
Lemis Mahir Ebu Arkub
Feyruz Abdullah Selame
Şeyma Ahmed Hindi
Hanin Ekrem Mesaid
Hulud Nidal Şitivi
Umeyme Abdullah Beşarat
Mirvet Munir Haşime
Mirvet Mahmud el-İzze
Menal Dudin
Sureyya Mahmud Ebul Heva
Listede serbest bırakılan esirlerin Filistin'in hangi kentinden olduklarına dair bilgiye yer verilmedi.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.
Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.
Katar Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.