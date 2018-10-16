"Geçici işçilerin mağduriyeti sonlandırılsın"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, belediye ve il özel idarelerinde çalışan geçici işçilerin, çalışma sürelerine ilişkin mağduriyetlerinin sonlandırılmasını istedi.

Gürer, Meclis'te, farklı illerden belediye ve il özel idarelerinde çalışan geçici işçilerle birlikte yaptığı basın açıklamasında, 5 ay 29 gün çalışan geçici işçilere ilişkin 2006 yılında çıkan "torba yasa" ile çalışma sürelerine 6 ay ibaresinin eklendiğini, 2007'de bunun 11 ay 29 güne çıkarıldığını fakat sonradan yapılan bir düzenleme ile bu sürenin yeniden 5 ay 29 güne indirildiğini hatırlattı.

Kamuda çalışan geçici işçilerin, yapılan düzenlemeyle 5 ay 29 gün çalışma süresinin amirinin izni ile 9 aya çıkarıldığını fakat belediye ve il özel idaresinde çalışanların bundan yararlanamadıklarını belirten Gürer, burada ciddi bir mağduriyet olduğunu söyledi. Ömer Fethi Gürer, şöyle devam etti:

"Sayıları 10 bine yakın işçi arkadaşlarımız belediye ve il özel idaresinde 5 ay 29 günle sınırlı çalışmak zorunda kalıyorlar. Arkadaşlarımız, 'diğer kurumlarda olduğu gibi 5 ay 29 gün çalışanların amir izni çalışma sürelerini 9 ay 29 güne çıkaran uygulamadan bizde yararlanalım' diyorlar. O kadar mağdurlar ki buna razılar. Oysa biz bu arkadaşların kadroya alınmasını talep ediyoruz. Çalışanlar olarak bu kadroyu hak ediyorlar. Bununla ilgili kanun teklifleri de verdim."