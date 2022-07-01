Geçirir sanıyorsunuz ama iz bırakabilir! Güneş yanığınızı tedavi etmek için sakın yapmayın

Güneşin altında bronzlaşmak, uyumak her ne kadar mutluluk verse de cilt için çok zararlı olabiliyor. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için 11.00-14.00 saatlerinde güneşe çıkmamak ve güneş kremini ihmal etmemek önem taşıyor. Güneşten tam anlamıyla korunmamak güneş yanıklarına neden olabiliyor. Güneş yanıklarının en hızlı şekilde geçmesi için yanlış tarifleri cilde sürmemek ve de yanmış cildi korumak gerekiyor.
NHS'ye göre güneş yanığı belirtileri:
Güneş yanığını kendiniz hafifletmek istiyorsanız, bunu hızlı bir şekilde tedavi etmek için NHS'nin en iyi ipuçlarını burada bulabilirsiniz:
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