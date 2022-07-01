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  4. Geçirir sanıyorsunuz ama iz bırakabilir! Güneş yanığınızı tedavi etmek için sakın yapmayın

Geçirir sanıyorsunuz ama iz bırakabilir! Güneş yanığınızı tedavi etmek için sakın yapmayın

01.07.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında güneş yanıkları oldukça artmaya başlıyor. Güneş yanıklarına uygulanan birçok tedavi yöntemi oldukça ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Güneş yanıklarını tedavi etmek için cildinize sürdükleriniz cilt lekesine sebep olabilir. Bunu önlemek adına güneş yanıkları hakkında bilinçli olmak gerekiyor.

Geçirir sanıyorsunuz ama iz bırakabilir! Güneş yanığınızı tedavi etmek için sakın yapmayın

Güneşin altında bronzlaşmak, uyumak her ne kadar mutluluk verse de cilt için çok zararlı olabiliyor. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için 11.00-14.00 saatlerinde güneşe çıkmamak ve güneş kremini ihmal etmemek önem taşıyor. Güneşten tam anlamıyla korunmamak güneş yanıklarına neden olabiliyor. Güneş yanıklarının en hızlı şekilde geçmesi için yanlış tarifleri cilde sürmemek ve de yanmış cildi korumak gerekiyor.

GÜNEŞ YANIKLARI NASIL ANLAŞILIR?

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NHS'ye göre güneş yanığı belirtileri:

  • Cildinize dokunmak sıcak hissediyorsa
  • Yanmış kısım ağrılıysa
  • Güneş yanığınızın şiddetli ise üzerinde kabarcıklar gelişebilir.

GÜNEŞ YANIĞINI HIZLI TEDAVİ ETMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

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Güneş yanığını kendiniz hafifletmek istiyorsanız, bunu hızlı bir şekilde tedavi etmek için NHS'nin en iyi ipuçlarını burada bulabilirsiniz:

  • Yanmış olan bölgeyi tamamen iyileşene kadar güneşten koruyun.
  • Soğuk bir duş alın veya nemli bir havlu kullanın.
  • Güneş yanığına vazelin sürmekten kaçının
  • Yanık olan bölgeye buz sürmeyin
  • Kabarcıkları patlatmayın
  • Cildinizi koparmayın veya soymayın
  • Yanmış bölgeyi saracak dar kıyafetler giymeyin

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