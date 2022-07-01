Geçirir sanıyorsunuz ama iz bırakabilir! Güneş yanığınızı tedavi etmek için sakın yapmayın

Güneşin altında bronzlaşmak, uyumak her ne kadar mutluluk verse de cilt için çok zararlı olabiliyor. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için 11.00-14.00 saatlerinde güneşe çıkmamak ve güneş kremini ihmal etmemek önem taşıyor. Güneşten tam anlamıyla korunmamak güneş yanıklarına neden olabiliyor. Güneş yanıklarının en hızlı şekilde geçmesi için yanlış tarifleri cilde sürmemek ve de yanmış cildi korumak gerekiyor.

GÜNEŞ YANIKLARI NASIL ANLAŞILIR?

NHS'ye göre güneş yanığı belirtileri:

Cildinize dokunmak sıcak hissediyorsa

Yanmış kısım ağrılıysa

Güneş yanığınızın şiddetli ise üzerinde kabarcıklar gelişebilir.

GÜNEŞ YANIĞINI HIZLI TEDAVİ ETMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Güneş yanığını kendiniz hafifletmek istiyorsanız, bunu hızlı bir şekilde tedavi etmek için NHS'nin en iyi ipuçlarını burada bulabilirsiniz: