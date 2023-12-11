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Geçmeyen öksürüğün nedenleri nelerdir? Geçmeyen öksürüğe ne iyi gelir?

10.12.2023 22:36 | Son Güncelleme:
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Diğer adı Latince tussis olan öksürük, hava yolları ve boğazdan mikrobik etkenler, yabancı parçacık, mukus ya da çeşitli sıvılar gibi maddeleri uzak tutmak için oluşan bir reflekstir. Beynin verdiği komutla oluşur. Bu sayede öksürük geliştiği zaman akciğer içinden hava patlayıcı ve hızlı şekilde atılır. Farklı türdeki öksürükler farklı durumlardan kaynaklı olabilir. Özellikle uzun süren öksürük durumlarında vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir.

Geçmeyen öksürüğün nedenleri nelerdir? Geçmeyen öksürüğe ne iyi gelir?

Öksürük farklı nedenlerden kaynaklı olarak ortaya çıkabilir. Nezle, grip ya da soğuk algınlığı gibi durumlarla birlikte, tüberküloz, kalp yetmezliği, reflü, akciğerde sıvı birikmesi, geniz akıntısı, astım gibi hastalıklar nedeniyle de oluşabilir. Farklı türleri olan öksürük normalden uzun süre devam ettiğinde vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır. Çünkü öksürük çok ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Özellikle geçmeyen öksürük durumunda bilinçsizce ilaç kullanımından da kaçınılmalıdır.

Geçmeyen öksürük ağırlıklı olarak sık sık tekrar eden üst solunum yolundaki enfeksiyonlar nedeni ile ortaya çıkabilir. Ancak bu tür öksürüğün oluşması başka nedenlerden ötürü de olabilir. Akciğer rahatsızlıkları, kalp yetmezliği, reflü, tüberküloz gibi hastalıkların varlığı da geçmeyen öksürük oluşturabilir. Bu yüzden doktora görünmekte zaman kaybedilmemesi son derece önemlidir. Tedavi edilmemesi halinde öksürük daha da ilerleyebilir ve farklı başka semptomlarla birlikte de görülebilir. Baş dönmesi, baş ağrısı hatta kaburga kırıklarına sebebiyet verdiği de bilinmektedir.

Öksürük nasıl geçer, öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer, öksürüğe ne iyi gelir?

Geçmeyen öksürüğün nedenleri nelerdir?

Geçmeyen öksürük alerjik durumlarda da ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda görülen öksürük kuru öksürüktür. Balgamsızdır. Kapalı ortamlarda ya da açık alanlarda alerjiye sebep olabilecek birçok etken bulunur. Eğer öksürük alerjik nedenlerden kaynaklanıyorsa öksürüğü tetikleyen sebebin ne olduğu mutlaka tespit edilmelidir.

Geçmeyen öksürüğün nedenleri şunlardır:

  • Bakteriler ve virüsler
  • Geniz akıntısı
  • Alerjik durumlar ve etkenler
  • Asit reflü
  • KOAH hastalığı (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı)
  • Astım
  • Kalp yetmezliği
  • Bazı başka hastalıklar için kullanılan ilaçlar
  • Obstrüktif uyku apnesi

Geçmeyen öksürük çok ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Bir öksürük üç haftayı geçiyorsa geçmeyen öksürük olarak kabul edilir ve en kısa sürede doktora gidilmesi gerekir. Öncelikle neden kaynaklandığı tespit edilmeli ve vakit kaybetmeden tedaviye başlanmalıdır.

Bazen soğuk algınlığı, nezle ya da grip gibi bir hastalık atlattıktan sonra, bu rahatsızlıklarla birlikte görülen öksürük, hastalık sona erdikten sonra devam edebilir. Özellikle kış aylarında soğuk havalarda sıkça görülen bu durum normal görülse de çok ciddi sorunlara neden olma ihtimali de vardır.

Öksürüğü ne keser? Öksürüğü ne keser?

Geçmeyen öksürüğe ne iyi gelir?

Çocuklarda ya da yetişkinlerde görülebilen geçmeyen öksürük durumlarının doktor kontrolünde önüne geçebilmek mümkündür. Bunun dışında hastaların da alması gereken bazı önlemler vardır. Bu önlemler şunlardır:

  • Balgamı söktürmek ve boğaz kısmını rahatlatabilmek için tuzlu ve karbonatlı su ile gargara yapmak
  • Sigara dumanı olan ya da kirli havası bulunan ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak
  • Toz, küf, deterjan gibi alerjik durumlar oluşturabilecek maddelerden uzak kalmak
  • Bol su içerek boğazın nemli olmasını sağlamak
  • Geniz akıntısı olmaması için yüksek yastıklarla uyumak
  • Doktora danışarak burunda kuruma oluşmasını engelleyecek spreyler kullanmak

Geçmeyen öksürük nasıl geçer?

Çocuklarda da çok sık görülebilen geçmeyen öksürük tedavisi öksürüğün nedenine göre belirlenir. Hem yetişkinlerde hem çocuklarda üç haftadan daha fazla süren öksürük durumları alerjik, astım ya da bronşit, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, bademcik iltihabı, zatürre, krup, boğmaca dışında şu nedenlerden ötürü de ortaya çıkmış olabilir:

  • Doğuştan gelen akciğer rahatsızlıkları
  • Düşük bağışıklık sistemi
  • Burun tıkanıklığı
  • Sigara dumanına ya da kirli havaya maruz kalma
  • Kuru hava
  • Yüksek sıcaklık

Geçmeyen öksürük durumunda en kısa süre içinde bir göğüs hastalıkları uzmanına danışılmalıdır. Doktorun uygun gördüğü tedavi sürecine de birebir uyulmalıdır. Özellikle öksürük ile birlikte şu durumların görülmesi söz konusuysa hemen doktora gidilmelidir:

  • Sebepsiz kilo kaybı
  • Göğüs ağrısı
  • Öksürüğün günden güne daha da şiddetli hale gelmesi
  • Boynun alt kısmında ağrı ya da şişme görülmesi
  • Bağışıklık sisteminde zayıflama oluşması
  • Uyku sorunları yaşanması
  • Ateş
  • Gece terlemeleri
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