Geçmeyen öksürüğün nedenleri nelerdir? Geçmeyen öksürüğe ne iyi gelir?

Öksürük farklı nedenlerden kaynaklı olarak ortaya çıkabilir. Nezle, grip ya da soğuk algınlığı gibi durumlarla birlikte, tüberküloz, kalp yetmezliği, reflü, akciğerde sıvı birikmesi, geniz akıntısı, astım gibi hastalıklar nedeniyle de oluşabilir. Farklı türleri olan öksürük normalden uzun süre devam ettiğinde vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır. Çünkü öksürük çok ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Özellikle geçmeyen öksürük durumunda bilinçsizce ilaç kullanımından da kaçınılmalıdır.
Geçmeyen öksürük ağırlıklı olarak sık sık tekrar eden üst solunum yolundaki enfeksiyonlar nedeni ile ortaya çıkabilir. Ancak bu tür öksürüğün oluşması başka nedenlerden ötürü de olabilir. Akciğer rahatsızlıkları, kalp yetmezliği, reflü, tüberküloz gibi hastalıkların varlığı da geçmeyen öksürük oluşturabilir. Bu yüzden doktora görünmekte zaman kaybedilmemesi son derece önemlidir. Tedavi edilmemesi halinde öksürük daha da ilerleyebilir ve farklı başka semptomlarla birlikte de görülebilir. Baş dönmesi, baş ağrısı hatta kaburga kırıklarına sebebiyet verdiği de bilinmektedir.
Geçmeyen öksürük alerjik durumlarda da ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda görülen öksürük kuru öksürüktür. Balgamsızdır. Kapalı ortamlarda ya da açık alanlarda alerjiye sebep olabilecek birçok etken bulunur. Eğer öksürük alerjik nedenlerden kaynaklanıyorsa öksürüğü tetikleyen sebebin ne olduğu mutlaka tespit edilmelidir.
Geçmeyen öksürüğün nedenleri şunlardır:
Geçmeyen öksürük çok ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Bir öksürük üç haftayı geçiyorsa geçmeyen öksürük olarak kabul edilir ve en kısa sürede doktora gidilmesi gerekir. Öncelikle neden kaynaklandığı tespit edilmeli ve vakit kaybetmeden tedaviye başlanmalıdır.
Bazen soğuk algınlığı, nezle ya da grip gibi bir hastalık atlattıktan sonra, bu rahatsızlıklarla birlikte görülen öksürük, hastalık sona erdikten sonra devam edebilir. Özellikle kış aylarında soğuk havalarda sıkça görülen bu durum normal görülse de çok ciddi sorunlara neden olma ihtimali de vardır.
Çocuklarda ya da yetişkinlerde görülebilen geçmeyen öksürük durumlarının doktor kontrolünde önüne geçebilmek mümkündür. Bunun dışında hastaların da alması gereken bazı önlemler vardır. Bu önlemler şunlardır:
Çocuklarda da çok sık görülebilen geçmeyen öksürük tedavisi öksürüğün nedenine göre belirlenir. Hem yetişkinlerde hem çocuklarda üç haftadan daha fazla süren öksürük durumları alerjik, astım ya da bronşit, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, bademcik iltihabı, zatürre, krup, boğmaca dışında şu nedenlerden ötürü de ortaya çıkmış olabilir:
Geçmeyen öksürük durumunda en kısa süre içinde bir göğüs hastalıkları uzmanına danışılmalıdır. Doktorun uygun gördüğü tedavi sürecine de birebir uyulmalıdır. Özellikle öksürük ile birlikte şu durumların görülmesi söz konusuysa hemen doktora gidilmelidir: