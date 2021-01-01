Geçmişin etkileri sürüyor... Başak Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Ocak ayı başak burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında doğan başak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Başak burcunu 2021 Ocak yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında başak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ocak aylık burçlarda başak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Başak Burcu Ocak aylık burç yorumu...

BAŞAK BURCU OCAK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)

6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yakın çevrenizle ilişkilerinizde önemli değişimler, aşk hayatınızda ise ani ve büyük gelişmeler, olaylar ve deneyimler karşınızda olacak. Sürpriz bir evlilik teklifi alabilir, beklenmedik bir tanışma yaşayabilir, kendinizi aniden bir ilişkinin içerisinde bulabilirsiniz. Finansal konulardan kaynaklı yasal süreçler içine girebilir, davalar ve yasal başvurularla ilgilenebilirsiniz. Yazı yazmak, yaratıcılığınızı çalıştırmak, içeriklerinizin halka sunulması fırsatını doğurabilir. Ortaya koyacaklarınız ilgi ve takdiri toplayabilir.

8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. İş hayatınızda, günlük hayatınızda daha hareketli bir süreç başlıyor. Olayların iç yüzünü sorgulamanız, daha detaycı hareket etmeniz, iş ve çalışmalarınızı daha detaylı yapmanız kaçınılmaz olabilir. İş bağlantılı yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Zihnin sakinliği, beden sağlığı için önemli olacaktır.

13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında aşk hayatınızda eski konular kapanıyor, geçmiş kesilip atılıyor ve yeni bir sayfa başlama zamanı geliyor. Bu dönemde doğru olmayan bir aşk ilişkisi hayatınızda kalmayabilir. Sağlıklı ilişkilerde tutkular ve duygular güçlenebilir. Finansal konular, cinsel konular ilişkilerde daha belirleyici hale gelebilir.

17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle iş değişikliği, istifa, yeni iş başvuruları gibi konular gündeme gelebilir. Bazı iş arkadaşlıklarınızda dengeyi korumanız, aşırı yakınlık ve aşırı gerilim gibi iki ayrı uçta olmamaya çalışmanız daha doğru olacaktır. Politikliği, kontrollülüğü koruma zamanı. Alternatif işler, bir hobinin işe dönmesi, bir eğitime başlama veya bitirme gündeme gelebilir.

28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında ise yaşamın size sunduklarını kabul edebilmeniz, hayatın fırsatlarını size sunması için şans vermeniz, teslimiyet ve tevekkülü çalıştırmanız oldukça önemli olacak. Kalpten bir duanız gerçekleşebilir.

