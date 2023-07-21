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Geçtiğimiz yıla damga vurmuştu! Reddit r/place tekrar başladı...

21.07.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Reddit'in geçtiğimiz yıla damga vuran Reddit r/place etkinliği bu yıl tekrar başladı! İnternet dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan değerlendirilen etkinlik platform yönetimine karşı devam eden protestoların ortasında gelirken, etkinliğin 2023 versiyonu Reddit'i ve Reddit'in CEO'sunu protesto eden mesajlarla doldu.

Geçtiğimiz yıla damga vurmuştu! Reddit r/place tekrar başladı...

Sosyal medya platformu Reddit'in geçtiğimiz yıl ‘1 Nisan Şaka Günü’ (April Fools’ Day) kapsamında başlattığı ‘R Place’ uygulaması oldukça dikkat çekmişti. Türk internet kullanıcıları ve Türk Twitch yayıncıları da bu furyaya ayak uydurmuş, verilen emekler sayesinde adeta bir sanata evrilen uygulamada Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı da yerini almıştı.

REDDİT PLACE (R/PLACE) TEKRAR BAŞLADI

İnternet dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan değerlendirilen Reddit Place (r/place) yeniden başladı. Reddit’in beş yıl beklemeden r/Place'in üçüncüsünü başlatması dikkat çekti.

Etkinlik, platform yönetimine karşı devam eden protestoların ortasında geldi.

Etkinliğin 2023 versiyonu Reddit'i ve Reddit'in CEO'sunu protesto eden mesajlarla doldu.

Topluluklar ya da sub-Redditlerin, Reddit'in CEO'sunu hedef alan açık mesajları tuvalin çeşitli bölümlerinde yayınlamak üzere hızla örgütlendiği görüldü.

Ayrıca, r/place'in merkezinde dakikalar içinde Reddit CEO'su Steve 'Spez' Huffman'a atıfta bulunan "müstehcen yazılar" belirdiği de fark edildi.

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Bu haberi hazırladığımız sırada aldığımız yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğimiz gibi, r/place'te Türk bayrağının yer aldığı da görüldü.

REDDIT R/PLACE NEDİR?

Reddit’te başlatılan uygulama, Reddit kullanıcılarının ekranda belirlenen alana herhangi bir renkte piksel yerleştirmesiyle çalışıyor.

r/place'de bireysel kullanıcılar belli süre aralıklarıyla bir devasa bir tuval üzerine tek bir piksel renk bırakabiliyor. Çeşitli renklerden oluşan pikseller bir bayrağı, önemli bir kişiliği, bir bilgisayar oyunu karakterini, bir logoyu ya da ikonu resmedebiliyor. Etkinlik sona erdiğinde ise dev tuval adeta bir sanat eseri haline geliyor.

REDDIT R/PLACE 2023 NE KADAR SÜRECEK?

Independent'in verdiği bilgiye göre Reddit Place, önümüzdeki dört gün boyunca devam edecek.

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Reddit Reddit Place

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